Polis amirinden dilekçe: 25 Aralık'ta emniyette neler oldu?

17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yürüten polis kadrosunda bulunan ve polis tasfiyesinde en son İstanbul Mali Şube'den gönderilen emniyet amiri Mehmet Akif Üner, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selami Yıldız, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Sıralı ve Şube Müdür Yardımcısı Arzum Nazman hakkında “Anayasa'yı ihlal etmek suretiyle görevi kötüye kullanmak” ile suç duyurusunda bulundu. Üner’in 18 Temmuz’da verdiği suç duyurusu dilekçesinde 25 Aralık günü emniyette yaşananlar anlatıldı.



Suç duyurusunda, "25 Aralık günü şüphelilere yönelik düzenlenecek operasyonun her türlü hazırlığının yapıldığı, il dışındaki şüpheliler hakkında gerekli yazışmaların gerçekleştirildiği" aktarıldı. Üner, dilekçesinin devamında "Operasyonu yapacak ekiplerin 26 Aralık sabah 07.00’ye kadar hazır beklemelerine rağmen iptal edildiğinin duyurulduğunu" söyledi. Dilekçede, "Bir bakanın ve müdürlerin 25 Aralık akşamı toplantı halinde olduklarının da emniyet içerisinde dillendirildiği" ileri sürüldü.

'Gözaltı ve arama kararları kapalı bir zarfta'

Üner, tarafından verilen suç duyurusu dilekçesinde 25 Aralık günü yaşananlar şöyle anlatıldı: “Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde çalışmakta olduğum dönemde 25 Aralık 2013 günü sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gelen talep üzerine Çağlayan Adliyesi'ne gittim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının TMK 10. Madde ile yetkili bölümünde Cumhuriyet Savcısı Muammer AKKAŞ tarafından gereğinin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılması istenilen kapalı zarfı teslim aldım.Teslim almış olduğum kapalı zarfı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan SIRALI’ya teslim etmek için o dönem çalışmakta olduğum Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürdüm. Şube Müdürü Hakan SIRALI ve Şube Müdür Yardımcısı Arzum NAZMAN’ın şubeye intikal etmemiş olmalarından dolayı şube müdürlüğünde görevinin başında bulunan diğer Şube Müdür Yardımcısı Vefa KARAKURDU’na söz konusu kapalı zarfı teslim ettim.

Şube Müdür Yardımcısı Vefa KARAKURDU, söz konusu kapalı zarfı açarak içeriğini sesli bir şekilde okumaya başladı. Ancak okuduklarından herhangi bir şey anlamadığını belirterek zarf içerisinden çıkan belgeleri tarafıma gösterdi. Belgeleri okuduktan sonra içeriklerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda ilgili mahkemece verilmiş arama içerikli karar ve Soruşturma Savcısı Muammer AKKAŞ tarafından verilen gözaltı kararı olduğunu anladım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınması istenilen şüpheliler arasında Nihat ÖZDEMİR ve bazı iş adamları olduğunu görmem üzerine yürütülen soruşturmanın önemli ve ciddi bir soruşturma olduğunu anladım ve durumu Şube Müdür Yardımcısı Vefa KARAKURDU’na izah ettim."

'Herkes korku ve endişe içerisindeydi'

"İlk olarak Vefa KARAKURDU savcılık makamınca talep edilen kararların hemen uygulanması gerektiğini belirterek tarafıma ekip planlaması yapılması yönünde görüş bildirmiştir. Kendisine soruşturmaya konu şüphelilerin önem arz eden kişiler olarak görünmesinden dolayı Şube Müdürü Hakan SIRALI’ya mutlak surette bilgi verilmesinin uygun olacağını belirttim.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sabah saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ulaşmış olan yazılı talimatlara (gözaltı kararı ve arama kararı) yönelik olarak Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan SIRALI ve Şube Müdür Yardımcısı Arzum NAZMAN tarafından ilk etapta gereği için herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Söz konusu savcılık talimatı ve mahkeme kararları ile ilgili olarak Emniyet Müdür Yardımcısı Selami YILDIZ’ın da etraflıca bilgisi bulunmakta idi. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan herkes korku ve endişe içerisinde ne yapılması gerektiğini düşünmekteydi."

'Gevşek tavırlar olmasa akşam operasyon başlayacaktı'

"Gün içerisinde Emniyet Müdür Yardımcısı Selami YILDIZ ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan SIRALI, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına konuyla alakalı olarak girişimlerde bulunmak amacıyla ziyaret gerçekleştirmişlerdir. Her ne kadar Selami YILDIZ ve Hakan SIRALI, söz konusu talimatları uygulamamanın bir yolunu bulmak amaçlı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gitmiş olsalar da ilk etapta bu amaçlarına ulaşamadıkları anlaşılmıştır. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ziyareti dönüşünde yani akşam saatlerinde soruşturma kapsamında operasyonun yapılacağı, gerekli hazırlıklara başlanılması talimatı verilmiştir.

Aslında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne sabah saatlerinde ulaşan savcılık talimatlarına yönelik olarak Şube Müdürü Hakan SIRALI ve Şube Müdür Yardımcısı Arzum NAZMAN’ın gevşek tavırları olmamış olsaydı, akşam saatlerine kalmadan operasyon fiilen başlamış olacaktı. Oysaki yukarıda da belirtildiği üzere operasyon hazırlıklarına ancak akşam saatlerinde başlanılmıştır.

Söz konusu soruşturma kapsamında;

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan SIRALI, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcıları Arzum NAZMAN ve Vefa KARAKURDU’nun bilgileri dâhilinde operasyon hazırlıklarına başlanılmış, İstanbul içinde bulunan ve arama yapılması istenen şüphelilerin adreslerinin ve temin edilmesi istenilen şüpheli sayısına göre Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde ekip ve personel planlaması yapılmıştır."

'İl dışındaki şüpheliler için yazışmalar yapıldı'

"Şüphelilerin sayıca fazla olması nedeniyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerinden (Narkotik, Organize vb.) takviye amaçlı görevlendirmeler dahi yapılmıştır. Soruşturma kapsamında İstanbul dışında bulunan bazı şüphelilere yönelik olarak da (hatırladığım kadarıyla Ankara, İzmir vb.) il dışındaki ilgili birimlerle yazışmalar ve görüşmeler yapılarak gerekli planlamalar yapılmıştır. Hangi ekibin hangi adrese gideceği, giden ekiplerden hangi rütbeli personelin sorumlu olacağı, ekiplere dağıtılacak olan belgelerin (gözaltı kararı, arama kararı ve matbu evraklar) bulunduğu dosyaların tamamı hazırlanmıştır."

'Toplantıda dikkat edilecek hususlar aktarıldı'

"Soruşturma kapsamında operasyonel anlamda her türlü hazırlığın tamamlanması akabinde rütbeli personelin katılımıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Arzum NAZMAN başkanlığında, gerçekleştirilecek olan çalışmaya yönelik toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda ekiplerden sorumlu olacak rütbelilere soruşturmanın konusunu teşkil eden İhaleyi Fesat Karıştırma vb. suçlarla ilgili olarak bilgilendirmeler ve operasyon kapsamında dikkat edilecek hususlardan detaylı bir şekilde bahsedilmiştir. Operasyonda görevli personelle gerekli görüşmeler ve toplantıların yapılmasının yanında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan SIRALI ile de devamlı olarak iletişim korunmakta idi ve kendisine gerekli bilgilendirmeler yapılıyor, kendisinin talimatları oldukça da yerine getiriliyordu. Şube Müdürü Hakan SIRALI da her türlü bilgilendirmeyi Emniyet Müdür Yardımcısı Selami YILDIZ’a yapıyordu."

'Hazırlıklar tamamlandı, talimat bekleniyordu'

"Söz konusu soruşturma kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan operasyon ile ilgili olarak her türlü hazırlık tamamlanmış ve sadece adreslere gidilmesi talimatı beklenmekteydi. Bu süreçte başta Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan SIRALI ve Şube Müdür Yardımcısı Arzum NAZMAN da korku ve endişenin hat safhada olduğu açıkça gözlemlenmekte idi. Kendileri tarafından operasyonun başladığı talimatının verileceği, o ana kadar beklemede kalınması gerektiği aktarılmıştır. Saatler kontrol edildiğinde 25 Aralık 2013 gününün sona erdiği yeni bir güne yani 26 Aralık 2013 tarihine girilmekte idi.

Operasyon amaçlı bekleyen personel, o gün mesai bitiminde zaten çıkış alamamış olması ve 2. bir emre kadar beklediğinden, gecenin ilerleyen saatlerine ulaşılmış olmasından dolayı yorgun bir halde bulunmaktaydı. Rütbeli personel arasında operasyonun iptal edileceği, böyle bir ortamda bu çalışmanın gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı görüşlerinin yanında, gecenin ilerleyen saatleri olmasından dolayı ikamet ve işyerlerinde arama yapılmasının mümkün olmadığından bahisle sabahın ilk saatlerinin beklenildiği görüşleri dillendirilmeye başlanılmıştı."

'Bakan ve müdürlerin toplantı yaptığı dillendirildi'

"Gece 03.30 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesi A Blokta bir toplantının yapıldığı, bu toplantıya Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan SIRALI, Emniyet Müdür Yardımcısı Selami YILDIZ, İl Emniyet Müdürü Selami ALTINOK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının katıldığı hatta bir bakanımızın da bu toplantıda yer aldığı şube içerisinde bekleyen personel tarafından dillendirilmekteydi. Saatler bir kez daha kontrol edildiğinde akrep 7’yi göstermekte idi. 26 Aralık 2013 günü saat: 07.00 sıralarında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan SIRALI ve Şube Müdür Yardımcısı Arzum NAZMAN tarafından verilen talimat gereği operasyonun iptal edildiği ve bekleyen personelin normale dönebileceği bildirilmiştir."

'Operasyon kasıtlı olarak engellendi'

"O tarihlerde söz konusu savcılık talimatları ve alınan mahkeme kararlarının uygulanması yapılan her türlü hazırlığa rağmen, hiyerarşik silsile doğrultusunda Emniyet Müdür Yardımcısı Selami YILDIZ, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan SIRALI ve Şube Müdür Yardımcısı Arzum NAZMAN tarafından herhangi bir gerekçe bildirilmeden kasıtlı bir şekilde engellenmiştir. Böylece Emniyet Müdür Yardımcısı Selami YILDIZ, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan SIRALI ve Şube Müdür Yardımcısı Arzum NAZMAN gerçekleştirdikleri eylemlerden ve girişimlerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 138. Maddesini ihlal etmek suretiyle görevlerini kötüye kullanmışlardır."

Anayasa'yı ihlal suçlaması...

"Yukarıda etraflıca aktarıldığı üzere, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selami YILDIZ, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan SIRALI, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Arzum NAZMAN ve tespiti tarafınızca yapılacak başkaca şüpheliler, yapmış oldukları eylemleri yönüyle hiyerarşik silsile doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 138’de açıkça belirtilen ‘Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.’ İlkesini açık ve net bir şekilde ihlal etmek suretiyle Görevi Kötüye Kullanma suçunu işlemişlerdir. Söz konusu şüphelilerden davacı ve şikâyetçiyim. Bu nedenle Cumhuriyet Başsavcılığınızca,



Bahsi geçen suçlar ve tarafınızca tespit edilecek başkaca suçlarla ilgili adı geçen şüphelilere ve tespiti yapılacak başkaca şüphelilere yönelik soruşturma yapılması,

Resen takibi yapılacak suçlar ve görev suçlarıyla ilgili keyfiyetin tarafınızca takdir edilerek ilgili idareye bildirilmesi hususlarında; gereğinin yapılmasını arz ederim."