Muammer Güler: Kaç para var evinde Barış Güler: 3-5 kuruş bir şey, 1 trilyon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Aralık operasyonunun düzenlendiği sabah, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile oğlu Barış Güler arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarını partisinin grup toplantısında okudu. Metinde yer alan, eski Bakan ile oğlu arasında geçtiği öne sürülen konuşmadaki "Kaç para var evinde?", "Kendi param üç beş kuruş kalan param, 1 trilyon civarında param var o kadar..." ifadeleri dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında 17 Aralık'ta başlatılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun düzenlendiği sabah eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile soruşturma kapsamında tutuklanan oğlu Barış Güler arasında geçtiği öne sürülen, mahkeme kararıyla dinlenen telefon görüşmelerine ait tapeleri okudu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

Burada bir konuşmayı daha sizlere sunmak istiyorum. 17 Aralık’ta operasyon sabahı barış Güler babası İçişleri bakanı Mumammer Güler’i arıyor. Ve aralarında şöyle bir konuşma geçiyor:

Barış Güler: 6 buçukta geldiler Celal kara diye bir savcı arama kararı çıkarmış

Muammer Güler: Ne var oğlum senin evinde

Barış Güler: Hiçbir şey yok baba

Muammer Güler: Para ne var.

Barış Güler: Kendi param üç beş kuruş kalan param.

Muammer Güler: Kaç para

Barış Güler: Sen biliyorsun

Muammer Güler: Kaç lira oğlu..

Barış Güler: 1 trilyon civarı param var o kadar…

Muammer Güler: Evet evet. Tamam oğlum. El koydular mı paraya

Barış Güler: Yok arama yapıyorlar.

Muammer Güler: Senin şimdi anladığım kadarıyla Rıza Zarrabla bir rüşvet ilişkisinden bahsediyorlar. Diyeceksin ki bir danışmanlık işim var. Gayr-ı resmi yapıyorum. Benim alacaklı olduğum dayımın oğlu bunların yanında çalışıyor.