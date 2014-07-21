Barış Güler 7 dakika, Halkbank Müdürü Aslan 32 dakika sorgulanmış

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Başbakan Erdoğan'ın dile getirdiği 17 Aralık soruşturması savcısının şüphelilere '2 dakikan var, anlat ve çık' dediği iddiaları UYAP kayıtlarına göre iki dakika ile sınırlı kalmamış

21 Temmuz 2014 22:55

Arzu Yıldız

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) müfettişi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği “17 Aralık soruşturmasında savcı Celal Kara’nın şüphelilere ‘2 dakikan var, anlat ve çık’ dediği” iddiası hakkındaki araştırmasını tamamladı.

Hazırlanan raporda, “Kara’nın kâtibi Halil Akgün’ün söz konusu iddialara şahit olmadığını” belirttiği de yer aldı. Raporda, “UYAP kayıtlarına göre ifadenin 2 dakika sürmediği” de paylaşıldı.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını yürüten savcı Celal Kara’nın dosyadan alınmasının ardından Başbakan Erdoğan 4 Ocak’ta Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde 47 yazar ve gazete temsilcisiyle bir araya geldi.

Erdoğan, toplantıda konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: “Bir savcının zanlı olarak çağrılan kişiye, eli cebinde söylediği şu: 2 dakika süren var, anlat ve çık! Böyle bir mantık, sorgulama olabilir mi? ‘Efendilerinizin haberi var, efendileriniz şimdi gelsin sizi kurtarsın’ bu zanlı olarak çağrılan insanlara böyle bir şey yöneltilebilir mi?”

Bu iddia üzere başlatılan inceleme tamamlandı ve HSYK müfettişi, 137 sayfalık raporu kurula gönderdi. Raporda, inceleme için müfettişin savcı Kara’nın kâtibinin bilgisine başvurduğu ortaya çıktı. Kâtip Halil Akgün’ün müfettişe söylediklerine dair raporda şu ifadeler yer aldı: “Ben Eylül 2009’dan beri kâtip olarak görev yapmaktayım. Önce Şişli Adliyesi’ndeydim, birleşme ile burada görevlendirildim. Savcı Celal Kara’nın kâtipliğini yapmaktayım.

17 Aralık günü yapılan operasyonla ilgili olarak şüpheliler 20 Aralık günü adliyeye getirilmişti. Ben o gün savcı beyin odasındaydım. Soruşturma evrakı geldiğinde emniyet tarafından savcı beye verildi. Bir kısım şüphelilerin ifadesi alındı. Savcı ‘kollukta verdiğiniz ifadeye ekleyeceğiniz bir husus var mı’ diye sordu. Genelde avukatları konuştu. İfadeleri alarak bir kısım şüphelileri tutuklamaya sevk etti.

Savcı Celal Bey, şüphelilere ve avukatlarına ‘2 dakika süren var, anlat ve çık, derdini mahkemeye anlatırsın’ şeklinde ifadeler kullanmadı. Ben duymadım. Sunulmak istenilen belgeleri ‘mahkemeye verin’ diyerek almak istememesi gibi bir duruma da şahit olmadım.”

 

Güler 7, Demir 22 dakika sorgulanmış

 

Müfettiş, araştırmasında savcı Kara’nın UYAP üzerinden kaydettiği ifade alma işlemine dair süreleri de incelendi. Buna göre, şüphelilerin ifadeleri ve zamanları listelenerek kurula verildi. Kurula verilen ifade süreleri şöyle:

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir: 12.35-12.57

Eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan: 15.35-16.07

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler: 16.17-16.24

 

Celal Kara iddiayı yalanlamıştı

 

Savcı Celal Kara, şüphelilere “2 dakikan var, anlat çık” dediği yönündeki iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunurken, yaptığı açıklamada “şüphelilerin ifadelerinin alınması esnasında böyle bir diyalog yaşanmadığını”, “ifadelerin süresinin UYAP’a kayıtlı olduğunu”, “Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in ifadesinin yaklaşık yarım saat sürdüğünü” söylemişti.

 

 

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