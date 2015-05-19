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'Polis 2 yaşındaki çocuğu gaz bombasıyla başından vurdu' iddiası

Başında yarık oluşan çocuğun durumunun iyi olduğu ancak konuşamadığı belirtiliyor

19 Mayıs 2015 16:09

İstanbul Gazi mahallesinde Suriye'deki Alevi katliamına karşı yapılan yürüyüşe polis müdahale etti. İddiaya göre, polis 2 yaşındaki D.M.S. adlı çocuğu gaz bombasıyla başından vurdu. Başında yarık oluşan D.M.S.'nin konuşamadığı öğrenildi.

DİHA’nın haberine göre, İstanbul Gazi Mahallesi'nde dün Suriye'deki Alevi katliamını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi. Polis eylemcilere gaz bombasıyla  müdahale etti. 2 yaşındaki D.M.S.'yi kucağında taşıyan babası Mehmet Müslim Salgın olay anı caddeden geçtiği söyledi. Gaz bombasından çocuğunu korumak için bir kafeye sığınan baba Salgın, gazın etkisi geçmesinin ardından hızlıca evine gitmek istedi.

Mehmet Müslim Salgın'ın iddiasına göre, karşıdan gelen akrep tipli zırhlı aracın gaz bombası atması sonucu D.M.S. başına aldığı darbeyle yaralandı.

Başında yarık oluşan D.M.S., tedavi edilmek üzere Özel Gazi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.M.S.'nin sabah saatlerinde taburcu olduğu öğrenildi. Beyininde herhangi bir hasar olmayan ancak başında yarık oluşan D.M.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildiği ancak konuşamadığı belirtildi.

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