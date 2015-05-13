Polis Cizre'de misket oynayan çocuklara plastik mermi sıktı

Şırnak Cizre'de, polisin sokakta misket oynayan çocukların üzerine gaz bombası sıkıp, sonrasında a plastik mermi sıktığı iddia edildi.

DİHA,'nın haberine göre polisler, "taş attıkları" bahanesiyle misket oynayan çocukların üzerine gaz bombası atıp, plastik mermi sıktı. Atılan plastik mermilerden biri 8 yaşındaki M.A. isimli çocuğun gözüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan M.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Şırnak'ın Cizre ilçesinin Yafes Mahallesi'nde çevre yolu yakınında boş bir alanda misket oynayan çocuklar, polisin saldırısına uğradı. Alınan bilgilere göre, mahallede herhangi bir olay olmamasına rağmen "taş attıkları" bahanesiyle çocuklara zırhlı araçtan gaz bombası atıp, plastik mermi sıkan polis, M.A. isimli bir çocuğu gözünden yaraladı. Görgü tanıkları, küçük çocuğun sıkılan plastik mermilerden birinin isabet etmesiyle yaralandığını belirtti.



Yaralan M.A. çevrede bulunan yurttaşlar tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.