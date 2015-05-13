T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis Cizre'de misket oynayan çocuklara plastik mermi sıktı

Gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi

13 Mayıs 2015 02:00

Şırnak Cizre'de, polisin sokakta misket oynayan çocukların üzerine gaz bombası sıkıp, sonrasında a plastik mermi sıktığı iddia edildi.

DİHA,'nın haberine göre polisler, "taş attıkları" bahanesiyle misket oynayan çocukların üzerine gaz bombası atıp, plastik mermi sıktı. Atılan plastik mermilerden biri 8 yaşındaki M.A. isimli çocuğun gözüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan M.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

Şırnak'ın Cizre ilçesinin Yafes Mahallesi'nde çevre yolu yakınında boş bir alanda misket oynayan çocuklar, polisin saldırısına uğradı. Alınan bilgilere göre, mahallede herhangi bir olay olmamasına rağmen "taş attıkları" bahanesiyle çocuklara zırhlı araçtan gaz bombası atıp, plastik mermi sıkan polis, M.A. isimli bir çocuğu gözünden yaraladı. Görgü tanıkları, küçük çocuğun sıkılan plastik mermilerden birinin isabet etmesiyle yaralandığını belirtti. 

Yaralan M.A. çevrede bulunan yurttaşlar tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

ETİKETLER

cizreşırnakplastik mermiçocukyaralandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24