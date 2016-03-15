T24 LogoT24 Logo
Spor

Podolski, Ankara saldırısının ardından Türkiye'den ayrılmaya mı karar verdi?

Podolski'nin, transfer tekliflerini değerlendireceği iddia edildi

15 Mart 2016 13:01

Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski, Ankara'nın Kızılay semtinde meydana gelen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından menejerini arayarak, "Buradan ayrılmak istiyorum, artık çok tedirginim" dediği ileri sürüldü.

Fanatik'te yer alan habere göre; Lukas Podolski'nin Türkiye macerasını, sezonun bitimiyle birlikte sonlandırmaya hazırlandığı iddia edildi. Ankara'da meydana gelen saldırının ardından menajerini telefonla arayarak durumu anlatan Podolski'nin, "Buradan ayrılmak istiyorum. Artık çok tedirginim" dediği öne sürüldü. EURO 2016’da ülkesinin formasını giymesine kesin gözüyle bakılan Podolski’nin, Fransa’daki turnuvanın ardından Türkiye’ye dönmeyeceği ve transfer tekliflerini değerlendireceği ifade edildi.

 

 

 

Çin'den çok isteyen var

 

Podolski’ye özellikle Çin kulüplerinin talip olduğu, ancak EURO 2016 nedeniyle şimdilik bu yönde bir anlaşma yapılmadığı da gelen haberler arasında. Deneyimli yıldız, Çin’deki taliplerine sezon sonunda büyük ihtimalle ‘evet’ diyecek. Cim Bom’da senelik 3.5 milyon Euro garanti para alan Poldi’ye, Avrupa’da bu formuyla böyle iyi bir teklif yapan kulüp çıkmayacağı konuşuluyor. Çin’den ise 7-8 milyon Euro’yu bulan yıllık teklifler gelme ihtimali yüksek.

ETİKETLER

lukas podolskigalatasarayankarasaldırıtürkiye

İlgili Haberler

Ankara'da bombalı araçla saldırı; 37 kişi öldü, 125 kişi yaralandı!

Kızılay Meydanı’nda trafik yarın günün ilk saatlerinde kapalı olacak

Ankara katliamının 2. bombacısı bu fotoğraftaki kişi mi?

Ankara saldırısının ikinci faili olduğu iddia edilen Ö.Ü'nün ailesinden DNA örneği alındı

''Ankara bombacısı 5 ay Kobani'de eğitim aldı'' iddiası

S.Ç.D'nin 35 gün önce Suriye'den Şanlıurfa'ya geldiği ileri sürüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24