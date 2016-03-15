Podolski, Ankara saldırısının ardından Türkiye'den ayrılmaya mı karar verdi?

Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski, Ankara'nın Kızılay semtinde meydana gelen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından menejerini arayarak, "Buradan ayrılmak istiyorum, artık çok tedirginim" dediği ileri sürüldü.

Fanatik'te yer alan habere göre; Lukas Podolski'nin Türkiye macerasını, sezonun bitimiyle birlikte sonlandırmaya hazırlandığı iddia edildi. Ankara'da meydana gelen saldırının ardından menajerini telefonla arayarak durumu anlatan Podolski'nin, "Buradan ayrılmak istiyorum. Artık çok tedirginim" dediği öne sürüldü. EURO 2016’da ülkesinin formasını giymesine kesin gözüyle bakılan Podolski’nin, Fransa’daki turnuvanın ardından Türkiye’ye dönmeyeceği ve transfer tekliflerini değerlendireceği ifade edildi.

Çin'den çok isteyen var

Podolski’ye özellikle Çin kulüplerinin talip olduğu, ancak EURO 2016 nedeniyle şimdilik bu yönde bir anlaşma yapılmadığı da gelen haberler arasında. Deneyimli yıldız, Çin’deki taliplerine sezon sonunda büyük ihtimalle ‘evet’ diyecek. Cim Bom’da senelik 3.5 milyon Euro garanti para alan Poldi’ye, Avrupa’da bu formuyla böyle iyi bir teklif yapan kulüp çıkmayacağı konuşuluyor. Çin’den ise 7-8 milyon Euro’yu bulan yıllık teklifler gelme ihtimali yüksek.