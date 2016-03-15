Ankara katliamının 2. bombacısı bu fotoğraftaki kişi mi?

Ankara’da 2’si saldırgan 37 kişinin ölümüne neden olan saldırıda kullanılan aracı, Ankara’ya getirenin İ.S. olduğu belirlenirken iki bombacıdan kadın olanın S. Ç. D., erkek olanın ise Ö.Ü. olduğu iddia edildi.

Dikkat çekmedi

Habertürk Gazetesi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre saldırıda kullanılan araç, 10 Ocak’ta PKK üyesi İ.S. tarafından Şanlıurfa Viranşehir’deki bir galeriden satın alındı.

Ancak İ.S., 64 yaşındaki bir kadına ait “34 HGH ...” plakalı 1995 model 3.20 BMW marka otomobilin ruhsatını üzerine almadı. 12 Ocak günü Diyarbakır’a götürülen otomobil, iki gün burada kaldıktan sonra tekrar Şanlıurfa’ya getirildi. Çalıntı olmadığı için dikkat çekmeyen otomobil, 25 Şubat’ta Şanlıurfa’dan çıktı ve 26 Şubat’ta Ankara’ya geldi. İ.S., Ankara’ya geldikten sonra bombacı S.Ç.D. ile buluştu ve birlikte kalmaya başladı.

Bir başka iddiaya göre ise İ.S. ve S. Ç.D. Suriye sınırında buluşup Ankara’ya birlikte geldi. Ancak istihbaratçıların bu değerlendirmesi kesin delillerle tespit edilemedi.

Bomba düzeneğinin araca Ankara’da yerleştirildiği ihtimali üzerinde yoğunlaşıldı. Aracın Ankara’da Çankaya, Yenimahalle ve Dikmen etrafında dolaştığına dair görüntülere ulaşıldı. Aracı kullanan İ.S. ile ilgili en net kayıt ise 9 Mart akşamı 19:21:01’de kaydedildi. Araçla bir akaryakıt istasyonuna giren İ.S., benzin alırken araç dışına çıktığında kameralara yakalandı.

Hedef Kızılay

İstihbarat birimlerine göre, saldırının hedefinde Güven Park’taki Çevik Kuvvet birimi ile duraklarda bekleyen vatandaşlar vardı. Olay anını gösteren kameraları inceleyen ekipler, bomba yüklü otomobilin, durakta bekleyen otobüslerin yanına gelince yavaşladığını ve bu sırada patlatıldığını tespit etti.

Erkek bombacı Ö.Ü.

Bombacılardan erkek olan 1990 doğumlu Ö.Ü.’nün saldırı sırasında S.Ç.D.’nin yanında bulunduğu MOBESE kameralarından tespit edildi. Kesin kimlik tespiti için Ö.Ü.’nün ailesinden DNA örneği de alındı. Kaynaklar DNA eşleşmesinin ardından ikinci saldırganın açık isminin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.