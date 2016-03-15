T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güvenlik uzmanları: Ankara saldırısı, Suriye'de uygulanan yanlış politikaların bedelidir

"Türkiye yıllarca terörden çekti, ancak devlet aklı kaybolunca bunlar yaşandı"

15 Mart 2016 10:56

Ankara'daki son terör saldırısının Ortadoğu ve Suriye'den bağımsız düşünülmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, bu tarz eylemlerin artma olasılığının oldukça yüksek olduğunu söyledi. "Vekâletin vekâletiyle saldırı yapılıyor. İz bulunamıyor, asıl ihaleyi veren belli değil" ifadelerini kullanan Uluslararası Güvenlik Analisti Kaan Kutlu Ataç, "Eyleme sadece PKK saldırısı demek zor" dedi. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ise, saldırıyı beklediğini söyleyerek, "Son yıllarda uygulanan iç ve dış politikaların bedelidir. Öncelikle hatalı ve tutarsız bir açılım politikası izlendi. Hatalı politikadan dönüldü ama bedeli vardı, Türkiye bunu ödüyor. Ayrıca bölge dinamiklerinin içinde olduğu bir saldırı. Türkiye yıllarca terörden çekti, ancak devlet aklı kaybolunca bunlar yaşandı" diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre; Kaan Kutlu Ataç, "Örgütün eleman temininde, eğitim konusunda sıkıntı yok. Çok sofistike saldırılar yapabiliyorlar. Hedef seçme esnekliği ve öğrenme yeteneği hızlı. Cüretkâr bir eylem sergileyebiliyor. Doğu’daki süreçten bağımsız, paralel şekilde operasyonel yeteneği sergiliyor" ifadelerini kullandı. Olayın psikolojik boyutuna da bakmak gerektiğini söyleyen Ataç, "Saldırı Genelkurmay Başkanı’nın özel kuvvetlere bröve taktığı, yine Türk özel kuvvetlerinin İslam ordusu tatbikatının basına yansıdığı günlerde yaşanıyor. Olayın psikolojik boyutuna da bakmak lazım. Eyleme sadece PKK saldırısı demek zor. Vekâletin vekâletiyle saldırı yapılıyor. İz bulunamıyor, asıl ihaleyi veren belli değil" diye konuştu.

 

 

"Devlet aklı kaybolunca bunlar yaşandı"

 

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ise, saldırıyı beklediğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Yenilerini de bekliyorum. Son yıllarda uygulanan iç ve dış politikaların bedelidir. Öncelikle hatalı ve tutarsız bir açılım politikası izlendi. Hatalı politikadan dönüldü ama bedeli vardı, Türkiye bunu ödüyor. Ayrıca bölge dinamiklerinin içinde olduğu bir saldırı. Türkiye yıllarca terörden çekti, ancak devlet aklı kaybolunca bunlar yaşandı. Geçen sefer Silahlı Kuvvetler’e, bu sefer halka yönelik bir saldırı. Devlete, yönetime 'sizden güçlüyüz' mesajı vermeye çalışıyorlar. Halkın terörle mücadelede devlete destek vermesi lazım, tıpkı Fransa’da, İspanya’da olduğu gibi. Devleti yönetenler de taraftarlarını değil, Türkiye’yi memnun edecek politikalar yürütmeli. Türkiye bir an önce Suriye politikasından caymalı. Maalesef açılım ve Suriye’deki yanlış politikaların Türkiye’ye bedeli ağır oluyor."

ETİKETLER

ankara saldırıiç ve dış politikacumhuriyet gazetesigüvenlikuzmansuriyepolitikaispanyafransacaymakpkkhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24