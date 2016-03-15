''Ankara bombacısı 5 ay Kobani'de eğitim aldı'' iddiası

Ankara’da en az 37 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen S.Ç.D’nin, 5 ay boyunca Suriye’nin Kobani kentinde eğitim aldığı iddia edildi.

Yeni Şafak’ta Osman Özgen imzasıyla yayımlanan habere göre S.Ç.D, 35 gün önce Suriye’den Şanlıurfa’ya, oradan da 26 Şubat’ta kimliği belirlenemeyen bir erkekle birlikte Ankara’ya geldi. S.Ç.D’nin geçen süre içinde üç telefon değiştirdiği iddialar arasında yer aldı.

Saldırıda kullandığı BMW marka aracın Suruç nüfusuna kayıtlı bir kişi tarafından alındığının belirtildiği haberde, araçtaki bombanın Kızılcahamam’da yüklendiği öne sürüldü.