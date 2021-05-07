Podcast'lere sıkıyönetim mi geliyor; RTÜK Başkanı Şahin'den Spotify'a uyarı!

T24 Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Spotify'a lisans verilmesiyle ilgili olarak, "Verilen lisansla birlikte bu platform, içeriklerini yasalarımıza uygun şekilde düzenlemek zorunda. Artık 10 yıl süreyle ülkemizde yasal olarak faaliyet gösterebilecekler. Spotify artık 6112 sayılı kanunda açıkça belirtilen yayıncılık ilkelerine uymak zorunda. Bunun dışında yayın yaparlarsa RTÜK olarak gerekeni yaparız." uyarısında bulundu. Medya Ombudsmanı Bildirici, Şahin'in açıklamalarına ilişkin olarak, "Belli ki Ebubekir Şahin oradaki podcast’ler, oradaki ifade edilen görüşlerin engellenmesi için sansür mekanizmasını işletmeye başlamış. Sansür mekanizmasını Spotify dışında diğer dijital ortamlarda da yaygınlaştırmasını bekliyorum" yorumunu yaptı.

Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'a konuşan Şahin, "Bu tarz platformların lisans almasındaki en büyük yararlardan biri de hukuki ve mali sorumluluk altına girmeleridir. Türkiye'ye vergi ödeyecekler. Lisans sahibi olmadan önce vergi ödemesinden kaçıyorlardı, şimdi bunun da önüne geçilmiş oldu. Gerekli durumlarda yasal muhatap bulunduracaklar. Ülkemizde temsilcilik açmaları yine son derece önemli bir nokta. Benzeri uluslararası markaların lisans başvuruları RTÜK'e devam ediyor. Gün geçtikçe global ölçekte yayıncılık yapan platformların sayısı artıyor." dedi.

Spotify, yeni medyanın yükselen formatlarından podcast’lerin yer aldığı sosyal medya uygulamalarından biri.

"Sansür mekanizmasını Spotify dışında diğer dijital ortamlarda da yaygınlaştırmasını bekliyorum"

12 Ekim’de “RTÜK'ün Spotify'a yönelmesinin nedeni podcastler" uyarısında bulunan eski RTÜK üyesi ve Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, T24'e yaptığı değerlendirmede, "Özgür alanlara tahammülleri yok. Farklı fikirlerin ifade edilmesini her şekilde engellemeye çalışıyorlar. Zaten internet ortamındaki yayıncılıkla ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasının temel nedeni buydu. O nedenle de Spotify ve diğer alanlarda engellemelere başlamalarını bekliyordum. Ebubekir Şahin 1-2 hafta önce Sabah gazetesinin Günaydın Eki’ne yine bir demeç vermişti. Orada da ‘bazı yayınların oradan kaldırılması sağladıklarını’ söylemişti. Belli ki Ebubekir Şahin oradaki podcast’ler, oradaki ifade edilen görüşlerin engellenmesi için sansür mekanizmasını işletmeye başlamış. Sansür mekanizmasını Spotify dışında diğer dijital ortamlarda da yaygınlaştırmasını bekliyorum. Bütün gazetecilik örgütleri ve gazetecilerin buna karşı durması gerektiğine inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Sansür endişesi

RTÜK'ün 2019 yılında "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik” yayımlamasının ardından podcast yayıncıları 'sansür' endişelerini dile getirmişti.

TIKLAYIN | Medya Ombudsmanı Bildirici: RTÜK'ün Spotify'a yönelmesinin nedeni podcastler; özgür alanlara alerjileri var!