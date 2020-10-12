Medya Ombudsmanı Bildirici: RTÜK'ün Spotify'a yönelmesinin nedeni podcastler; özgür alanlara alerjileri var!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) lisans başvurusu yapmadığı gerekçesiyle Spotify'a 72 saat süre vermesini yorumlarken, "RTÜK'ün Spotify'a yönelmesinin nedeni müzik değil, oradaki Podcast'ler. Düşünce polisliğine tam gaz orada da devam etmeyi hedefliyorlar! Özgür alanlara alerjileri var!" dedi.

İnternet radyo ve televizyonlarının RTÜK denetimine girmesinin ardından internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği, aralarında Spotify ile Foxplay'in de bulunduğu 4 internet sitesine 72 saat süre tanıdı.

"Özgür alanlara alerjileri var!"

Twitter hesabından paylaştığı mesajla RTÜK'ün Spotify kararındaki 'podcast' ayrıntısına dikkat çeken Faruk Bildirici, şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK'ün Spotify'a yönelmesinin nedeni müzik değil, oradaki Podcast'ler. Düşünce polisliğine tam gaz orada da devam etmeyi hedefliyorlar! Özgür alanlara alerjileri var!"

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