Playboy Malikanesi satıldı

ABD’nin Los Angeles'taki Beverly Hills kentinde bulunan Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner’in Malikanesi satıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Hefner’in milyarder komşusu Daren Metropoulos açıklanmayan bir fiyata malikâneyi satın aldı.

Ocak ayında 200 milyon dolara satışa çıkarılan villada 29 oda ve bir şarap mahzeni bulunuyor. Birçok partiye ev sahipliği yapan bu malikâne aynı zamanda Hollywood’un efsanelerinden.

1927’de inşa edilen malikane, 1971 yılında 1 milyon dolara Playboy dergisi tarafından satın alınmıştı.