Çıplaklıktan vazgeçen Playboy'un yeni sayısı çıktı

İnternetin çıplaklık olgusunu çağ dışı kıldığını ve pornografik dergilerin artık ticari olarak mantıklı olmadığını söyleyen Playboy dergisinin yöneticileri, içinde çıplak fotoğraflar olmayan derginin ilk sayısını yayımladı. Derginin kapağında manken Sarah McDaniel yer aldı.

Sputnik’in haberine göre, McDaniel'ın selfie çeker şekilde poz vermesi ve kapak tasarımında mesajlaşma uygulaması Snapchat'e göndermede bulunulması da Playboy'un gençleşme adımlarının göstergesi olarak yorumlandı. McDaniel, verdiği pozla ilgili, "Amaç, bana erkek arkadaşımın perspektifinden bakmaktı" dedi.

​ 62 yıllık Playboy Dergisi, eylül ayında aldığı radikal bir kararla çıplak kadın fotoğraflarını kullanmayacağını duyurmuştu.

Derginin baş editörlerinden Cory Jones ve Playboy'un 89 yaşındaki kurucusu Hugh Hefner, Playboy'un yeni tasarımında provokatif kadın fotoğraflarının yer alması, ancak tümüyle çıplak fotoğrafların kullanılmamasına karar vermişti.