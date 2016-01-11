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Dünya

Playboy Malikanesi satışa çıkarılıyor

200 milyon dolara satılması planlanan evi alacak kişiden, Hugh Hefner’ın 'ölene dek malikanede kalmasına izin vermesi' istenecek

11 Ocak 2016 00:06

ABD’nin Beverly Hills kentinde bulunan ünlü Playboy Malikanesi’nin 200 milyon dolara satışa çıkartılacağı açıklandı. Ancak yıllar yılı ev sahipliği yaptığı çılgın partilerle gündemde kalmış ve bir dizi televizyon programı ve belgesele de konu olmuş malikaneyi satın almak isteyen kişinin ilginç bir şartı kabul etmek zorunda kalacağı belirtildi.

TMZ internet sitesi, Playboy Enterprises’ın malikaneyi satmaya karar verdiğini ancak alıcıdan 89 yaşındaki Playboy dergisi kurucusu Hugh Hefner’ın “Ölene dek burada yaşamasına izin vermesini” talep edeceğini belirtti. Ayrıca malikaneyi satın alacak kişinin Hugh Heffner ölene dek onun özel yatak odasına kesinlikle giremeyeceği de açıklandı.

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