'PKK'nın 52 üst düzey yöneticisi için kırmızı bülten çıkarılacak'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK’nın 52 üst düzey yöneticisi hakkında tutuklama talebiyle yakalama kararı çıkardığı öne sürüldü. Habertürk'ten Mustafa Türk'ün haberine göre, 52 ismin yer tespiti için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yazı yazan başsavcılık, yöneticiler hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı’na başvuracak.

Habere göre, haklarında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında Cemil Bayık, Murat Karayılan, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Ali Haydar Kaytan, Fehman Hüseyin ve Sabri Ok da var.

İddiaya göre, 52 isim hakkındaki yakalama kararı “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla çıkarıldı. Haberde, PKK yöneticileri hakkında, örgütün faaliyetlerinin tamamına ilişkin soruşturma ve yargılama yapılacağı belirtiliyor ve şu ifadelere yer veriliyor:

"52 şüpheli, PKK’nın üstlendiği ve PKK tarafından yapıldığı tespit edilen her eylem için ayrı ayrı yargılanacak.

Başsavcılık, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 29 Kasım 2011’de yazı göndererek, 'PKK’nın merkez yürütme konseyi üyelerinin kimler olduğunun, hangi talimatları verdiklerinin ve hangi eylemlerden sorumlu olduklarının' 81 il emniyet müdürlüğünden sorulup tespitini istemişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü de 81 ilden gelen bilgileri başsavcılığa gönderdi. Başsavcılık, eylemlerden sorumlu olan PKK’nın A takımı konumundaki yürütme konseyi üyeleri için yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Başsavcılığın talebiyle dosyayı inceleyen nöbetçi sulh ceza hâkimliği, 52 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi."

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