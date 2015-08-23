Iğdır Valiliği, PKK saldırısının engellendiği karakol için kurban kesti

Iğdır Valiliği, PKK’lılar tarafından düzenlenmek istenen saldırının engellendiği Suveren Jandarma Karakolu’ndaki askerler için kurban kesti. Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, kurbanın kanını askerlerin alnına sürdü. Geçtiğimiz günlerde PKK’lıların Suveren Jandarma Karakolu’na doğalgaz yüklü tankerle düzenlemek istediği intihar saldırısı tanker şoförünün araçtan atlayarak karakola haber vermesiyle önlenmişti.

Sürücüyü ödüllendiren Iğdır Valiliği, dün de karakoldaki askerler için kurban kesti. Iğdır Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen burada yaptığı açıklamada, 'Geleneklerimizde olan, geleneklerimizde adanan adağın kanını Allah'ın koruması talep edilen kişilerin alnına sürülmesi' olduğunu söyledi. Kendilerinin bu manada kurban kestikleri askerlerin komutanların alnına kan sürerek geleneği yerine getireceklerini kaydetti.