PKK'lıların yüzde 20'si çekildi

İçişleri Bakanı Muammer Güler, TBMM'de gazetecilerle sohbeti sırasında PKK'nın çekilmesi ve Lice'deki karakol inşaatı ptorestosunda yaşananlar hakkında konuştu.

Güler, süreçte 2. aşamaya geçilebilmesi için önce 1. aşamanın şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini de belirterek, “Silahlı unsurlar hudut dışına çıkacak dedik” hatırlatması yaptı. Güler, 'Bizim beklentimizin altında ama hareket halinde oldukları, zaman içinde tamamlanacağı söyleniyor, biz de bekliyoruz. Yüzde 20’lere yaklaştığını tahmin ediyorum' dedi.

'Karakol da 'kalekol' da ne lazımsa yaparız ama şu an yeni karakol yapmıyoruz'

Güler, Lice'deki karakol inşaatı ile ilgili olarak, 'İhtiyaç olursa yapılır. Özellikle hudut bölgelerinde ihtiyaç duyulan karakollar da yapılabilir. Ama burada yapılan ilave karakol değildir. Şu anda Doğu ve Güneydoğu’da mevcut karakolların güçlendirilmesi ya da eski olanı yıkıp hemen yakınlarına yeni karakol yapılması sözkonusu. Lice Kayacık köyünde yapılmakta olan da oydu. Mevcut karakolun yanına yeni bir karakol yapılıyor, eski karakol yıkılacak veya başka hizmet verecek. Ama biz buna rağmen Doğu ve Güneydoğu’da karakol sayısını azalttığımızı söyledik. Bu ihtiyaçların seyrine göre karar verilen bir şeydir. Ama hudutlarda elbette karakol da kalekol da yapacağız. Zaten Türkiye olarak Suriye, İran ve Irak sınırlarında sınır güvenliğini sağlamak için ilave ihtiyaçlarımız var. Sınır fiziki güvenlik sistemi olarak yıllardır uygulanan bir sistem var. Bu sistem dahilinde elbette karakolları da güçlendireceğiz.' dedi.

'Lice'deki olayın gerisinde başka bir takım gerçekler var'

'Lice’de 2 Mülkiye ve 2 Jandarma Genel Komutanlığı müfettişi incelemelerini bitirmek üzere. Adli soruşturma da yapıldı. Orada farklı gerçekler de ortaya çıktı. Onu da kamuoyuyla paylaşacağız. (Siyasi bağlantılar) Elbette bağlantılar açıkça ortaya çıkacak, onları bekliyoruz. Ama olayın gerisinde başka bir takım gerçekler olduğu da ortaya çıktı. Yürütülmekte olan hint keneviri ekimiyle ilgili daha önce yaptığımız operasyonlara mani olmak isteyen insanlar da oldu. Bunların artık Türkiye’nin gündeminden çıkmasını istiyoruz. Bizim uyuşturucuyla olan mücadelemiz kesintisiz devam edecek.'

'Yeni korucu almıyoruz'

'Yeni köy korucusu almıyoruz, ihtiyacımız da yok. Bunların belli kadrosu var, hatta bir çok yerde boş kadroları doldurmadık. Biz şu anda köy koruculuğu müessesesinin kaldırılması, tasfiyesini kesinlikle düşünmüyoruz. Ama zaman içinde dönüşüm olabilir. Boşalanlar yerine ihtiyaç olursa alırız, henüz böyle bir ihtiyaç görünmüyor. Normalleşmeyi hedefliyoruz.'