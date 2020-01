Bahoz Erdal PKK'nın eylem yapacağı konusunda uyarmış

PKK liderlerinden Bahoz Erdal, "AKP hükümetinin Kürtlere karşı yok etme saldırıları karşısında hiç kimse ateşkes ya da silah bırakmaktan söz edemez” dedi. Erdal, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yürüttüğü operasyonların devam etmesi durumunda PKK'nın da eylemlerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Erdal'ın Yeni Özgür Politika gazetesinde yayımlanan açıklamalarının Dağlıca'daki çatışmada 8 asker ve 10 PKK'lının hayatını kaybettiği güne denk gelmesi Erdal'ın saldırı konusunda uyarı yaptığı yorumlarına neden oldu.

Erdal, "Saldırılar arttıkça gösterilecek direniş de yeni bir nitelik kazanarak şiddetlenecektir. Roboskî gibi halka yönelik katliamlar gündemdeyken 'Ölümsüzler Taburu'nun inisiyatif kullanması kaçınılmazdır" dedi.



'Türk basını hiçbir zaman doğru haber vermiyor'



Başbakan Erdoğan'ın baskısıyla Türk basının hiçbir zaman doğru haber vermediğini iddia eden Erdal, "Türkiye toplumuna doğru bir bilgilendirme yapmamıştır. Her zaman yaşanan çatışmaları ve olayları çarpıtarak, tersyüz ederek, eksik vererek veya genel gelişmelerden soyutlayarak yansıtmış ve böylece anlamsızlaştırmaya çalışmıştır" diye konuştu.



'Bizim gündemimiz direnişi geliştirmek ve yükseltmektir'



Erdal, PKK'nın eylemlerini artırarak devam ettireceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kürt sorunu bitmiştir diyeceksin, Erdoğan ve Gül gibi gidip Amerika’dan insansız hava araçları almak için on takla atacaksın, on binlerce özel tim, özel harekat polisi örgütleyip göndereceksin, her gün güçlerimizi imha etmek için durmadan operasyon düzenleyeceksin, şehir şehir, kasaba kasaba Kürt siyasetçi ve yurtseverlerinin avını sürecek, yetmiyormuş gibi de Pozantı ve Osmaniye cezaevlerinde deşifre olduğu gibi Kürtlerin onurunu hedefleyen sistematik alçakça saldırılar yapacaksın ve insanların çözüm aradığına inanmasını bekleyeceksin. Roboskî katliamını açıkça yapacak, bu katliamı gerçekleştiren Genelkurmay'ı tebrik edeceksin, önderliğimize Amerika’nın Guantanamosu'ndan daha ağır bir işkence sistemini sürdürecek ve sonra da yumuşamadan, silah bırakma tartışmalarından söz edeceksin!

Beşir Atalay’ın ve Bülent Arınç gibilerin sözleri tamamen yalandır ve psikolojik savaşın bir parçasıdır. Halkımızda ve kamuoyunda sahte umutlar, beklentili bir ruh hali yaratarak yürüttüğü çok yönlü insanlık dışı politikalara tepkisiz, reflekssiz bir toplum yaratmayı amaçlıyorlar. Bu sahte ve yalan söylemlerle halkımızın ve kamuoyunun dikkatini yürütülen siyasi ve askeri soykırım operasyonlarından uzaklaştırmak istiyorlar. Halkımız ve duyarlı kamuoyunun bu aldatmalara karşı gereken tavrı göstereceğine inanıyoruz. Bu kadar yok etme saldırısı ortadayken kim ateşkesten ya da silah bırakmaktan söz edebilir? PKK güçleri olarak bizim gündemimiz bu soykırım operasyonlarına karşı direnişi geliştirmek ve yükseltmektir."