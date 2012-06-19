Hakkari’de 8 askerin şehit olmasını değerlendiren BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK’ya silah bırakma çağrısında bulundu.



BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hakkari’de 8 askerin şehit olmasını değerlendirdi.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan BDP lideri Demirtaş, "Barışı her zamankinden daha fazla savunmalıyız. PKK her türlü silahlı faaliyetine son versin" dile konuştu.

Demirtaş, hükümete de çağrıda bulunarak operasyonların durdurulmasını istedi.

PKK'ya silah bırakma çağrısında bulunan Demirtaş, konuşmasının devamında cezaevlerindeki yangınlarda hayatını kaybedenleri de gündeme getirdi.