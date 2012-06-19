Hakkari'de 8 asker şehit oldu, vali 10 PKK'lının öldüğünü açıkladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca'da PKK'lılarla çıkan çatışmada 8 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı. Hakkari Valisi Orhan Alimoğlu, çatışmada 10 PKK'lının hayatını kaybettiğini açıkladı. Ankara'da yapılan terör zirvesinden sonra saat 18:30 sıralarında yapılan açıklama ise, 18 PKK'lının öldüğü duyuruldu.

Dağlıca bölgesinde PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında dün gece geç saatlerde çatışma çıktı.

Derecik İç Güvenlik Tabur Komutanlığı'na bağlı sınırın sıfır noktasındaki üs bölgelerine Irak topraklarından sızan PKK'lılar saat 05.00 sıralarında üç noktadan ağır silahlarla saldırdı.

PKK'lıların Yeşiltaş, Derecik ve Dağlıca karakollarına baskın yaptığı kaydedildi.

Hakkari Valisi, Orhan Alimoğlu, çatışmada 8 askerin şehit olduğunu açıklarken 10 PKK'lı'nın öldüğünü söyledi.

Bölgeye havadan ve karadan takviye birlikler sevk edilirken PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çatışmanın aralıklarla devam ettiği belirtildi. Şemdinli ve yakındaki birliklerden çatışmanın olduğu sınır bölgesine ambulans ve asker gönderildi.

Yaralı askerler Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede son dönemde sessizlik hakimdi ancak dün gece yine çatışma sesleri geldi.

Şehit olan askerlerin isimleri şöyle: Kıdemli Çavuş Ali Gümüş (Konya/Ilgın), Piyade Onbaşı Cahit Kılıç (Diyarbakır/Hani), Piyade Onbaşı İsa Sayın (Muş/Merkez), Piyade Er Umut Bulut (Samsun/Salıpazarı), Piyade Er Ali Yasin Erosmanoğlu (Trabzon/Merkez), Piyade Er Mustafa Türkmen (Kütahya/Gediz), Piyade Er Yaşar Doymuş (Giresun/Tirebolu), Ulaştırma Er Samet Bütün (Konya/Ahırlı).

İki bakan Hakkari'ye gidiyor

Genelkurmay Başkanı'nın ardından İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Hakkari'ye gidiyor.

Komutanlar Hakkari'de

Dağlıca bölgesinde 8 askerin şehit olmasının ardından Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ile Kara Kuvvetleri ve Jandarma Komutanı Hakkari'ye gitti



Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda 8 askerin şehit olmasının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu bölgeye gitti.

Saldırının ardından İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay de bölgeye gidiyor. Şahin ve Atalay, bölgede Genelkurmay Başkanı Özel ile görüşecek.

Sabah erken saatlerde Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş Karakolu'na, terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırının ardından çıkan çatışmada 8 asker şehit olmuş, 16 asker de yaralanmıştı.

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve kuvvet komutanları, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Anadolu Kartalı 2012-2 tatbikatı ve Türk Yıldızları'nın 20. yılı kutlaması programını iptal etti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Anadolu Kartalı 2012-2 Tatbikatı için bulunduğu Konya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

''Bu sevinçli günümüze Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma Genel Komutanı katılamıyorlar. Çoğunuzun bildiği gibi bugün Hakkari bölgesinde meydana gelen terör olayında maalesef bazı şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Bu nedenle Sayın Genelkurmay Başkanımız, diğer kuvvet komutanları ve diğer komutan arkadaşlarımız bölgeye intikal etmişlerdir. Bu onurlu ve gururlu günümüze katılamadılar. Bu nedenle öncelikle bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.''

2007'deki Dağlıca baskınında 12 şehit

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 2007 yılında 4 ay önce kurulan piyade taburuna PKK'lılar tarafında düzenlenen baskında 12 asker şehit olmuş 16 asker yaralanmıştı. Çatışmada 32 PKK'lı da ölmüştü.