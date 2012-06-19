Ankara'da terör zirvesi yapıldı: İHA'lar ve hava kuvvetleri operasyonda

Dağlıca'da 8 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yapılan değerlendirme toplantısı sonrası yapılan açıklamada baskın sırasında PKK'lılara anında karşılık verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca operasyonların devam ettiği ve 18 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi.

Başbakanvekili Bülent Arınç'ın başkanlığındaki toplantıya Başbakanlık Merkez Bina'da Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar katıldı.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, saldırıda askerlerin PKK'lılara anında karşılık verdikleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taciz ve sızma girişimi sonucu Yeşiltaş üs bölgesinde 8 askerimiz şehit olmuştur. Saldırıya anında karşılık verilmiş, şu ana kadar 18 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İnsansız hava aracı, hava kuvvetleri, helikopterler ve kara birliklerimizle operasyonlar devam etmektedir.''

ABD'den kınama

Saldırıyla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden de bir açıklama geldi. Açıklamada "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz, hiçbir siyasi dava terörü mazur gösteremez" denildi.