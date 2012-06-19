Erdoğan'dan CHP'ye: 4 partiyi beklememize gerek yok, gelin atılmamış adımları atalım

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Meksisa'da gerçekleşen G20 zirvesinde Hakkari'deki PKK saldırısı sonucu 8 askerin şehit olmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan terör olaylarının son bulması için, ''İlla 4 tane partinin katılması diye bir gayretin içinde olmaya gerek yok. Ana muhalefet bu noktada iktidar partisiyle dayanışma içerisinde, heyetlerimize talimatları vererek görevlendirelim ve çalışmaları yoğun bir şekilde başlatalım, bugüne kadar atılmamış adımlar varsa onları süratle atalım'' dedi.

Hakkari'de gerçekleşen terör saldırısına ilişkin soru üzerine Erdoğan şunları söyledi:

'Milletimizin başı sağ olsun'

''Dağlıca'daki hain, alçakça saldırı sonucunda 8 askerimizi kaybettik, şehit oldular. Allah rahmet eylesin. Milletimizin başı sağolsun. Bu arada yaralılarımız var. Yaralılarımızın da içlerinde temenni ederiz ki durumu ağır olanlar da şifa bulurlar. Allah kendilerine şifalar versin. Tabii tüm milletimizin başı sağolsun. Yaralılarımızın ailelerine sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine sabırlar temenni ediyorum.

Tabii bu terörle olan mücadele birilerini de artık öyle zannediyorum ki çok daha farklı bir şekilde uyarmış olması lazım. Biz göreve geldiğimizden bu yana terörle mücadelede bu işin sadece güvenlik boyutunu değil, farklı boyutlarını da ele almak suretiyle çalışmalarımızı hep sürdürdük, sürdürüyoruz. Ama şunu çok açık söylemem lazım. Terörle mücadelede bir zamanlana söz konusu değil. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Er veya geç bu işi başaracağız diyorum. Ve gerek Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi istikametinde, gerekse şu noktada özellikle parlamentoda grubu olan siyasi partilerle atacağımız adımlar çerçevesinde tüm medyasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla el ele vermek suretiyle atacağımız adımlar çerçevesinde bu işi er veya geç başaracağız.''

'Terörü pazarlık konusu yapmayız'

''Tüm mesele 'benim burada payım olamaz, ben burada yokum veya ben buradan nasıl bir rant elde ederim' kaygısı içinde değil, burada bizim tek kaygımızın, tek endişemizin ülkemize barışın, huzurun gelmesini temin etmektir'' diyen Başbakan Erdoğan, ''Hiçbir zaman da terörü hiç kimse bizimle pazarlık konusu etmesin. Biz terörü hiçbir zaman pazarlık konusu olarak telakki etmedik. Bundan sonra da pazarlık konusu olarak düşünmeyiz'' diye konuştu.

Yapılacak olan tek şeyin teröristlerin silahlarını bırakmaları olduğunu kaydeden Erdoğan, ''Ondan sonra farklı ülkelere mi giderler bunlar, bu konuda denenmiş, söylenmiş şeylerdir. Buyursunlar gitsinler ama ülkemizde hiçbir zaman operasyonel bir sürekliliğe, yol haritasına biz müsaade etmeyiz, edemeyiz'' dedi.

'Bize Demirtaş'a günaydın demek kalıyor'

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın bugün TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalara değinen Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Tabii bize siyasi partinin genel başkanına veya eşbaşkanına ancak günaydın demek kalıyor. Burada samimiyseler, dürüstseler, iradelerinin terör örgütüne tesir etme imkanı varsa bu konuda adımlarını atarlar. Ama bunu bir pazarlık konusu bizimle asla yapmazlar.

Şu anda TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden malum siyasi partinin genel başkanı PKK'ya 'silahı bıraksınlar' çağrısı yapıyor, 'güvenlik güçleri de operasyonları durdursun' diyor. Biz bunu zaten ne zamandan beri söylüyoruz. Ne diyoruz? Teröristler silahı bıraktığı zaman zaten güvenlik güçleri operasyonlara meraklı değil. Operasyonu silahlı güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz ne zaman yapar? Ancak bu tür sıkıntılar yaşandığı zaman yapar. Ki bundan sonraki süreçte de yine bu tür halkımızın huzurunu tehdit eden ne olursa olsun orada güvenlik güçlerimizin bu tür operasyonları yapmak görevidir, yapacaktır. Ama hiçbir zaman da operasyonun meraklısı değildir. Bunu da böyle bilmelerini istiyorum.

Tabii bize siyasi partinin genel başkanına veya eşbaşkanına ancak günaydın demek kalıyor. Burada samimiyseler, dürüstseler, iradelerinin terör örgütüne tesir etme imkanı varsa bu konuda adımlarını atarlar. Ama bunu bir pazarlık konusu bizimle asla yapmazlar.''

'İlla 4 partinin katılmasına gerek yok'

''Şu anda biliyorsunuz anamuhalefet partisi ile iktidar partisinin bu konuda neler yapabiliriz noktasında bir gayreti vardır. Biz ziyaretimize geldiklerinde de kendilerine söyledik. Yani illa 4 tane partinin katılması diye bir gayretin içinde olmaya gerek yok. Ana muhalefet bu noktada iktidar partisiyle dayanışma içerisinde, heyetlerimize talimatları vererek görevlendirelim ve çalışmaları yoğun bir şekilde başlatalım, bugüne kadar atılmamış adımlar varsa onları süratle nasıl atacağımızı da ona göre belirler ve yürütme olarak da bu adımları atarız.''