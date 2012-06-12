Şırnak'ta iki, Hakkari'de bir asker şehit oldu

Hakkari’nin Çukurca İlçesi Kavşak bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu. Sabah saatlerinde Şırnak'ta çıkan çatışmada bir uzman çavuş ve bir korucu şehit olmuştu.

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı’nda PKK’lılarla çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ali Rıza İşbilir şehit oldu, 1 Uzman Çavuş yaralandı. Şırnak Bestler Dereler Bölgesi’nde PKK'lıların araziye döşediği mayına basan geçici köy korucusu Arif Güngen şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı’ndaki PKK’lıları etkisiz hale getirmek için önceki gün bölgeye Bolu Dağ Komando Tugay Komutanlığı’ndan gelen komandoların da katıldığı hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında dün gece bir grup PKK'lı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ali Rıza İşbilir şehit olurken, 1 Uzman Çavuş da yaralandı.

Bölgeye havadan ve karadan birlikler sevkedildi. Güvenlik güçleriyle teröristler arasında gece boyuncu yer yer çatışmalar sürdü. PKK’lıların bulunduğu alanlar Kobra helikopterler tarafından ateş altına alınıp, bombalandı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte operasyon genişletilirken, yer yer çatışmaların sürdüğü öğrenildi.



Bestler-Dereler'de mayınlı tuzak: 1 korucu şehit



Şırnak’ın merkeze bağlı Bestler-Dereler Bölgesi’nde dün gece PKK’lıları etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyon sırasında geçici köy korucusu Arif Güngen, PKK'lıların araziye tuzakladığı mayına bastı. Mayının infilik etmesi sonu Arif Güngen şehit olurken, korucu Mehmet Bektaş yaralandı. Yaralı korucu Bektaş, Şırnak Asker Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

PKK’lıları etkisiz hale getirmek için Bestler-Dereler bölgesinde başlatılan hava destekli operasyonlar sürüyor. Şehit korucu Güngen, bugün Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından toprağa verilecek.

Çukurca'da 1 şehit

Türkiye’nin Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca İlçesi’ne 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve operasyonların devam ettiği Kavşak Bölgesi’nde dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Erol Şahin şehit oldu. Helikopterle Hakkari'ye getirilen şehidin cenazesi, buradan memleketi Balıkesir'e gönderildi. Çatışmanın devam ettiği bölgede, hava destekli geniş çaplı operasyon devam ediyor.