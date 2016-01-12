PKK'dan Beyaz Show açıklaması: Basının ve insanların kendisini nasıl sattığını bir daha gördük

Öğretmen olduğunu ve Diyarbakır'da yaşadığını belirten Ayşe Çelik'in Beyaz Show'un cuma akşam yayınlanan bölümüne telefonla bağlanarak, “Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar ekranlarda çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Burada çocuklar ölüyor" demesinin ardından programın sunucusu Beyazıt Öztürk ve yayıncı kanal Kanal D'nin özür dilemesini değerlendiren PKK’nın kurucuları arasında yer alan Muzaffer Ayata, “Beyazıt ise kapitalist modernite yaşamında elde ettiği kariyeri ve imkanları kaybetmemek için yalvar yakar özür dilemekte, bir daha böyle bir şey yapmayacağını söylemektedir" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, geçen cuma akşamı Beyaz Show’da yaşananlar ve ardından yapılan açıklamaları PKK’nın Avrupa’daki yayınlarından Yeni Özgür Politika’ya değerlendiren Muzaffer Ayata, “Türkiye’de basının ve insanların kendisini nasıl sattığını bu olayla bir daha gördük” ifadelerini kullandı. Ayata, yazısına şöyle devam etti:

“Kanal D ve Beyazıt Öztürk bir linç kampanyasından kurtulmak için vatan millet Sakarya nutukları atıyorlar. Nasıl devletten yana olduklarını ısrarla vurguluyorlar. Beyazıt da her cümlede babasının polis olduğunu söyleyip nasıl devletten yana olduğunu anlatıyor da anlatıyor. İşte Türkiye’deki basın da, kişilikler de böyledir. Özel savaş Türkiye’de her şeyi kirletmiştir. Doğan grubu AKP hükümetinin mali saldırısına uğramamak için yalvar yakar olmuş durumda. Beyazıt ise kapitalist modernite yaşamında elde ettiği kariyeri ve imkanları kaybetmemek için yalvar yakar özür dilemekte, bir daha böyle bir şey yapmayacağını söylemektedir. Türkiye’de basının ve insanların kendisini nasıl sattığını bu olayla bir daha gördük.”