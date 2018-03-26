"PKK, Sincar'dan çekildi; yerine Haşdi Şabi ve Irak ordusu yerleşti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın operasyonların başladığını duyurmasının ardından Irak’ın Sincar kentiyle ilgili bir açıklama da Haşdi Şabi’den geldi. Daha önce yaptığı açıklamayla Ezidilere yönelik tehdidin ortadan kalkmasıyla birlikte kentteki güçlerini çekeceğini duyuran PKK’nın kentten ayrıldığını belirtilirken; yerine Haşdi Şabi güçleri ile Irak ordusunun geçtiği kaydedildi.

Sputnik Türkiye’den Hikmet Durgun’a konuşan Haşdi Şabi Komutanı Kenan Tuzlu, PKK militanlarının Sincar'dan çekildiğini yerine Haşdi Şabi ve Irak ordusunun yerleştiğini söyledi.

PKK güçlerinin 2 gün önce Sincar'dan çekildiğini ifade eden Tuzlu, "Nereye gittiklerini bilmiyoruz. YBŞ güçlerinin çekildikleri yönünde ise herhangi bir bilgi bize gelmedi. Sincar kent merkezine ve kırsal alanına Haşdi Şabi güçleri yerleşti. Haşdi Şabi'den bir tugay yerleşti. Sincar halkını artık olası tehlikelerden bu güçler koruyacak” dedi.

PKK'nın Sincar'dan çekileceği duyuruldu

Kürdistan Topluluklar Birliği’nden (KCK) cuma günü yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Sincar kentinde bulunan ve IŞİD tarafından katledilen Ezidilerin güvenliğini sağlamak adına kente giren PKK'nın, tehdidin ortadan kalkmasının ardından güçlerini kentten çekeceğini duyurulmuştu.

Dün Anadolu Ajansı’na konuşan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, 15'inci Tugay'a bağlı birliklerin, Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla bölgede konuşlandığını ifade etmişti. Resul, ordu güçlerinin dün PKK'nın Sincar'dan çekildiği bölgelere konuşlandığını söylemişti.