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'PKK böyle bir cinayeti işleyebilecek bir örgüt değil'

Paris'te işlenen cinayetlerle ilgili açıklama yapan Aysel Tuğluk, 'Bazı güç odakları Türkiye'nin, Kürt meselesini çözmüş güçlü bir ülke olmasını istemediği için böyle bir katliamı yapmış olabilir' dedi.

11 Ocak 2013 17:00

Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, Paris'teki infazla ilgili iddiaları değerlendirdi. ''Bunun PKK içi infaz olabileceğine dair şeyler kesinlikle doğru değil" diyen Tuğluk, PKK'nın böyle bir cinayeti işleyebilecek bir örgüt olmadığını söyledi.

Tuğluk, ''3 Kürt  kadın siyasetçinin Paris'in ortasında, çok işlek bir yerde suikasta kurban gitmesinin gerçekten son derece üzüntü verici ve manidar bir olay'' olduğunu ifade ederek, ''Bunun, Kürt meselesiyle ilgili olduğu kesin, her 3'ü de Kürt siyasetinde önemli konumda olan insanlar'' ifadesini kullandı.

Olayın açığa çıkartılmasında Fransa hükümetine çok büyük görev düştüğünü, soruşturma sonunda sadece katillerin değil, Kürt meselesinin çözümsüzlüğünden yana olanların da açığa çıkacağını dile getiren Tuğluk, aksi takdirde Fransa hükümetinin Kürtler nezdinde zan altında kalacağını kaydetti.

Türkiye'nin de olayla ilgili soruşturma başlatması gerektiğini ifade eden Tuğluk, şöyle konuştu:
''Bu provokasyonu Türkiye'deki derin güçler mi yaptı, uluslararası boyutları var mı Çünkü Kürt meselesi çok bölgesel bir mesele, çok dengenin, çok gücün işin içinde olduğu bir mesele. Bazı güç odakları Türkiye'nin, hani Kürt meselesini çözmüş güçlü bir Türkiye'nin olmasını istemiyor da olabilirler. Bunlarla da bağlantılı bir cinayet olabilir. Dolayısıyla bu cinayetin açıklanması, katillerinin arkasındaki güçlerin kim olduğunun açığa çıkması Kürt sorununda çözüme katkı sunacaktır.

Her zaman Türkler ve Kürtler konuşmaya başladığımızda bu tür provokasyonlar devreye giriyor ve sürecin ilerlemesini engellemeye çalışıyor. Barışı konuşmaya başladığımız, çözüm umutlarının biraz arttığı böyle bir süreçte bu cinayetlerin işlenmesi ilginç. Bütün bunlara rağmen barış ve çözüm arayışımızı daha güçlü yürütmeliyiz, bu provokasyonlara gelinmemeli. Bu tür süreçlerde her zaman bu tür olaylar yaşanabilir. Daha kararlı, iradeli, çözüm endeksli bir süreci ilerletmek gerekiyor. Bu sorunu çözmedikçe, inanın pek çok güç bu işin içerisine girecek. Biz çözmek istesek bile Türkler ve Kürtler barışmak isteseler bile bazı güçler bunu engelleme çalışacaklar, bunu her zaman ifade ediyorlar.''

Bir gazetecinin ''Kapının zorlanmadığı, katilin tanıdık olabileceği yönünde açıklamalar var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz '' sorusuna, ''Bu iddialar gerçekten çok yanlış, şimdi bunun PKK içi infaz olabileceğine dair şeyler kesinlikle doğru değil. PKK, böyle bir cinayeti işleyebilecek bir örgüt de değil, zaten bunu reddettiler. Bütün bunları ortadan kaldırmanın yolu, bu cinayetin açığa çıkartılmasıdır. Cinayet aydınlatıldığında her şey açığa çıkacak. Bunu PKK'nın yapmadığına kesin inanıyoruz. Kendileri de bunun bu süreçte işlenmesinin manidar olduğunu ifade etti. Kişisel görüşlerim, Türkiye'deki derin güçlerin hala var olduğunu düşünüyorum. Barış sürecini sabote etmek üzere yapılmış bir eylem gibi gözüküyor'' diye konuştu.

Milletvekili Aysel Tuğluk, cenaze törenlerine ilişkin soru üzerine, ''Yarın Paris'te kitlesel bir anma yapılacak, daha sonra karar verilecek, Türkiye'ye mi gelecek, orada mı defnedileceği konusu henüz net değil'' dedi.

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