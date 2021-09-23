Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak kritik faiz kararına odaklandı.

TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı (PPK) bugün saat 14.00'da Başkan Şahap Kavcıoğlu liderliğinde toplanacak.

Mart ayından bu yana görevde olan Kavcıoğlu, görev süresi boyunca faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, TCMB tarafından PPK metinlerinde sık sık faizin enflasyon üzerinde oluşturulacağı vurgusu yapılıyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yüzde 19.25'lik ağustos enflasyonunun yüzde 19 olan politika faizini geçmesinin ardından ise Kavcıoğlu, katıldığı bir toplantıda "küresel Merkez Bankaları'nda para politikası oluşturulurken çekirdek enflasyon emsal alınır" ifadelerini kullanmış, bu ifade bankanın erken faiz indirimine gidebileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Gelişmelerin etkisiyle ise dolar 8,30-35 bandında seyrederken, 8,48 liraya kadar çıkmıştı.

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Piyasalar iki ihtimal üzerine odaklandı

Piyasalar da ise mevcut durum karşısında TCMB'nin faiz artırımına gidebileceği düşünülmezken, ağırlıklı görüş Merkez Bankası'nın faizi bu ay için de pas geçerek sabit bırakması yönünde.

Faiz indirimine de ihtimal verilmekle birlikte, bu olasılığın mevcut ekonomik göstergeler karşısında gerçekleştirilmesinin zor olduğu düşünülüyor.

Döviz Kurları

Öte yandan doların küresel piyasalarda güçlenmesi iç piyasalarda da etkili olmuştu. Dolar hafta başında yüzde 1'e yakın değer kazanarak 8,70'i aşmıştı.

Euro ise aynı gün 10,20 lira seviyelerinin üzerini test etmişti.

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Döviz kurları bugün açılanacak faiz kararı öncesinde ise güne yatay başladı. Dolar güne 8,68 liradan başlarken, euro da 10,16 lira seviyelerinden işlem görüyor.

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Fed Kararı

Dün ise küresel piyasalarda Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarını aldığı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı izlendi.

Fed faizi 0-0,25 bandında sabit tutarken, varlık alımlarının ayda 120 milyar dolar olarak devam edeceğine karar verdi.

Ek olarak karar metninde ise "Eğer istihdam ve enflasyon hedeflerine doğru ilerleme beklendiği gibi devam eder ise, varlık alımlarının hızında bir yavaşlatmaya karar vermek yakında gerekli olabilir" ifadeleri kullanıldı.

Fed'in faiz kararı ve para politikasındaki özellikle varlık alımlarına ilişkin sinyaller Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler için önem arz ediyor.

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