Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Karar oybirliğiyle alındı.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Eylül ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.

Fed aylık varlık alımlarını 120 milyar dolar olarak devam ettirdi. Karar metninde varlık alımlarına ilişkin ifadeler de yer aldı. Buna göre ekonominin varlık alımlarını azaltmak için hedeflere doğru ilerleme sağladığı ifade edildi.

Bloomberg HT'nin haberine göre; karar metninde ekonomideki ilerlemenin devam etmesi durumunda varlık alım hızındaki yavaşlamanın gündeme alınabileceği belirtildi.

Metinde konuyla ilgili olarak "Eğer istihdam ve enflasyon hedeflerine doğru ilerleme beklendiği gibi devam eder ise, varlık alımlarının hızında bir yavaşlatmaya karar vermek yakında gerekli olabilir" ifadeleri kullanıldı.

Toplantı öncesinde ekonomistlerin en çok odaklandığı konu ekonomik öngörüler, noktasal grafik ve varlık alımlarına yönelik sinyaller olmuştu.

2022'de faiz artışı bekleyen yetkili sayısı arttı

Fed'in faiz kararıyla birlikte ekonomik öngörüler ve faiz beklenti patikasını ortaya koyan noktasal grafik de yayımlandı.

Buna göre 9 yetkili 2022 yılı için faiz artışı öngörüsünde bulundu. Haziran ayında yayımlanan noktasal grafikte 7 yetkili faiz artışı öngörüsünde bulunmuştu.

Son noktasal grafiğe göre 2023'te faiz artışı bekleyen yetkililerin sayısı ise 17 oldu. Sadece bir üye 2023'te faizlerin sabit kalacağını öngördü.

Ekonomik öngörülere bakıldığında 2021 PCE enflasyon beklentisi bir önceki öngörülere göre yüzde 3,4'ten yüzde 4,2'ye çıkarıldı. 2022 için bu göstergeye ilişkin sınırlı bir revize geldi ve beklenti yüzde 2,2 oldu.