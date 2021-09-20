Dolar 8,70'i aştı; piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararlarını alacağı haftaya dolar yükselişle başladı.

Dolar 8,68 seviyesinden güne başladıktan sonra, yüzde 1'e yakın değer kazanarak 8,70 seviyesinin üzerine 8,72'ye kadar çıktı. Dolar daha sonra ise tekrar 8,68 seviyesine geriledi.

Geçen hafta doların küresel piyasalarda güç kazanmaya başlamasıyla dolar yükseliş eğilimine geçmişti.

Öte yandan piyasalarda gözler bu hafta gerçekleşecek iki kritik toplantıya çevrildi.

Yatırımcılar, Fed'in çarşamba günü gerçekleştireceği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alacağı faiz kararının yanı sıra, varlık alımlarının azaltılmasıyla ilgili verilecek sinyalleri de takip edecek.

Fed'in bazı yetkilileri geçtiğimiz günlerde bankanın varlık alımını azalmaya başlaması gerektiğini ifade etmişti.

Perşembe günü ise TCMB'nin faiz kararının açıklanması beklenirken, Başkan Şahap Kavcıoğlu, ağustos enflasyonunun yüzde 19'luk politika faizini aşmasının ardından yaptığı bir açıklamada "Küresel merkez bankacılığında, para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır." ifadelerini kullanmıştı.

Merkez Bankası, daha önceki açıklamalarında faizin manşet enflasyonun üzerinde oluşturulacağını ifade ediyordu. Bu anlamda Kavcıoğlu'nun yaptığı "çekirdek enflasyon" açıklaması piyasalarda "erken faiz indirimi"ne gidileceği şeklinde yorumlanmıştı.