Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolar güne 8.66'dan yatay seyirle başladı

Döviz kurları kritik Merkez Bankası kararı öncesinde güne yatay başladı.

Dolar güne 8,66'dan başlarken, dün günü 8,65 lira seviyesinden kapatmıştı.

Euro ise 10,16 seviyesinden güne başlarken, dün kapanışta 10,11 lira seviyesindeydi.

Öte yandan dün gerçekleştirilen ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi Toplantısı'nda (FOMC) faizin yüzde 0,0-25 arasında sabit bırakıldığı açıklanırken, varlık alımlarının aylık 120 milyar dolar olarak devam edilmesine karar verildi.

Ek olarak varlık alımları için gerekli olan hedeflere doğru ilerlendiğinin de altı çizildi.

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