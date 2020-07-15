Piyanist Fahir Atakoğlu: 15 Temmuz Destanı'nı bestelemek benim için büyük bir onur

Piyanist Fahir Atakoğlu, 15 Temmuz Destanı' isimli eseriyle ilgili "Bestelemek benim için büyük bir onur" dedi. Atakoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a da teşekkür etti.

Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'a konuşan Atakoğlu, "15 Temmuz için çok önceden beste yapmaya başlamıştım zaten. İletişim Başkanlığı'ndan beste yapamam için teklif geldi. Ben de son 1.5 ayda eserin notlarını hazırladım, çalışmalar başladı ve çok güzel bir eser çıktı ortaya. 15 Temmuz bir demokrasi zaferidir. Müziğimle kronolojik olarak o gün yaşananları ölümsüzleştirmek istedim. '15 Temmuz Destanı' ile ilk andan itibaren yaşananları bölüm bölüm anlatım. 'İhanet ve Demir Tanklar', 'Şeref', 'Ağıt', 'Marmaris', 'Sela,','Çağrı' Başkomutan', 'Milletin Evi', 'Şehitler Köprüsü 1. ve 2. Bölüm' ve 'Nöbetler' oluşturuyor." diye konuştu.

Atakoğlu, "15 Temmuz, Türk halkının demokrasiye inancını ve ona sahip çıkmasını tüm dünyaya gösterdiği bir gündü. Baştan sonra o günü, o tarihi betimlemek ve müziğimle ölümsüzleştirmek istedim. En büyük güç halkın iradesidir. Milletin gücünü orkestrasyonundaki tınılar ile göstermeye çalıştım. Destanı çok içten duygularla besteledim. 15 Temmuz Destanı'nı bestelemek benim için büyük bir onurdur. Ülkemle ve Türk halkıyla gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a bana destek oldukları ve bu olanağı verdikleri için de teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Fahrettin Altun paylaştı: Fahir Atakoğlu'dan '15 Temmuz Destanı'