T24 LogoT24 Logo
Haberler

Fahrettin Altun paylaştı: Fahir Atakoğlu'dan '15 Temmuz Destanı'

13 Temmuz 2020 16:22

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz'un 4. yılında, "15 Temmuz Destanı"nın Fahir Atakoğlu tarafından bestelendiğini duyurdu.

Senfonik eser projesinin konseri, 14 Temmuz gecesi televizyon ekranlarında ilk kez dinleyiciyle buluşacak.

Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından da yayınlanacak.

Altun paylaşımında "15 Temmuz, fedakarlıkla, cesaretle milletçe yazdığımız destanı yeniden hatırlama zamanı. 14 Temmuz akşamı Fahir Atakoğlu'nun notalara döktüğü, "15 Temmuz Destanı" senfonik eseri TV kanallarından, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığımızın hesaplarından tüm dünyaya duyurulacak" ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER

Fahrettin AltunCumhurbaşkanlığı İletişim BaşkanıFahir Atakoğlu15 TemmuzCumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

Diğer Videolar

Maltepe’de ormanlık alanda çıkan yangın havadan görüntülendi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ağustos 2020

Galata Kulesi'ndeki restorasyon skandalının ardından Diyarbakır'da iş makinesiyle tarihi yıkım!

Akşener ile kuyumcunun dikkat çeken diyaloğu: Ağlatacaksın beni

Kuyumcu soygunu güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Kozan'daki orman yangını şüphelileri adliyede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Melek Mosso: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardığım için sahneden indirildim...

Kendi elektriğini üreten ilçe, ihtiyaç fazlasını satarak 1 buçuk milyon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Beyaz Show, 2 yıl aradan sonra yeni kanalında ekranlara geri...

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi; işte derbi tarihleri!...

Reynmen, YKS yerleştirme sonucunu paylaştı...

Fatih Altaylı: Maskesiz gezenler sağlık teröristi ve toplum düşmanı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Melek Mosso: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardığım için sahneden indirildim...

Kendi elektriğini üreten ilçe, ihtiyaç fazlasını satarak 1 buçuk milyon...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24