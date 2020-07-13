Fahrettin Altun paylaştı: Fahir Atakoğlu'dan '15 Temmuz Destanı'

13 Temmuz 2020 16:22
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz'un 4. yılında, "15 Temmuz Destanı"nın Fahir Atakoğlu tarafından bestelendiğini duyurdu.
Senfonik eser projesinin konseri, 14 Temmuz gecesi televizyon ekranlarında ilk kez dinleyiciyle buluşacak.
Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından da yayınlanacak.
Altun paylaşımında "15 Temmuz, fedakarlıkla, cesaretle milletçe yazdığımız destanı yeniden hatırlama zamanı. 14 Temmuz akşamı Fahir Atakoğlu'nun notalara döktüğü, "15 Temmuz Destanı" senfonik eseri TV kanallarından, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığımızın hesaplarından tüm dünyaya duyurulacak" ifadelerini kullandı.
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