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Dünya

Pistorius, öldürdüğü ileri sürülen sevgilisine anma töreni düzenleyecek

Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius, Sevgililer Günü'nde evinde öldürdüğü ileri sürülen model sevgilisi Reeva Steenkamp için kişisel anma töreni düzenlemeyi planlıyor

27 Şubat 2013 09:47


Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius'un, 'hırsız sanarak' öldürdüğü iddia edilen sevgilisi için anma töreni düzenleyebileceği kaydedildi.

Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius, Sevgililer Günü'nde evinde öldürdüğü ileri sürülen model sevgilisi Reeva Steenkamp için kişisel anma töreni düzenlemeyi planlıyor.

Törenin, atletin kefaletle serbest bırakılmasının ardından kaldığı amcası Arnold'un evinde düzenlenebileceği belirtildi.

Güney Afrikalı atletin itibar yönetimi şirketi, evine hırsız girdiğini sanarak ateş ettiğini iddia eden Pistorius'un, sevgilisi Reeva'yı kaybetmesinin ardından derin bir yas sürecine girdiğini, bu nedenle anma töreninin düzenlenmesini özel olarak istediğini açıkladı.

Şirket yetkilileri yayımladıkları bildiride, Pistorius'un kaybını paylaşmak için Reeva'yı tanıyan aile üyelerinin ve tanıdıklarının da katılacağı anma töreni düzenleme talebini yetkililere ilettiğini kaydetti.

 

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