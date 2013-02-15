Kız arkadaşını 'öldüren' atlet gözyaşlarını tutamadı

Olimpiyatlarda yarışan ilk ampute atlet olarak tarihe geçen Güney Afrikalı Oscar Pistorius, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmek şüphesiyle bugün hakim karşısına çıktı. Savcı cinayet dediğinde ağlayan Pistorius'un sevgilisine banyo kapısından 4 el ateş ettiği iddia edildi.

Savcının, Pistorius'a kasıtlı adam öldürmeden dava açacağı belirtilirken, olayla ilgili detaylar da, Güney Afrika basınında yer almaya devam ediyor.



Güney Afrikalı polis sözcüsü Denise Beukes yaptığı açıklamada, Pistorius'un evinde geçmişte diğer ilişkilerinde de "şiddet" vakaları yaşandığını açıkladı. Pistorius'un kıskanç olduğu ve çok çabuk sinirlendiği iddia edildi.

Eski sevgilisiyle flört ettiğinden şüphelendiği bir adamı ölümle tehdit ederek, "Ayaklarını kırarım" dediği belirtildi.

Daha önceki "şiddet" vakalarını da göz önünde bulunduran polis, ipuçlarını ve DNA örneklerini aldıktan sonra ünlü atlet Oscar Pistorius'u gözaltına aldı. Pistorius geceyi Pretorio kentindeki Boschkop polis karakolunda geçirdi.







'Sadece arkadaşız'



Güney Afrika basınında Oscar Pistorius ile Reeva Steenkamp'ın nasıl tanıştıklarıyla ilgili bilgiler de yer aldı. İkili ilk kez Kasım 2012'de Johannesburg kentinde "SA Sports Awards" töreninde birlikte görüldü.

Aynı otomobille törene gelen ikili, kırmızı halıda yan yana yürüdükten sonra aynı masada oturdular. Gazetecilere koruşan Pistorius-Steenkamp çifti, "Sadece arkadaşız" açıklaması yaptı.

(ntvmsnbc)