Pistorius, kız arkadaşını 'bilerek' öldürmüş!

Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius, Sevgililer Günü’nde yaşanan trajedinin ardından özgür kalma ümitlerini yitiriyor. Polis, Pistorius’un ‘hırsız zannederek’ kolu ve başından vurarak öldürdüğü kız arkadaşı Reeva Steenkamp’ın, bilinçli bir şekilde öldürüldüğüne dair yeni bir bulguya ulaştı.

Dünyanın ilk ampute atleti olarak tarihe geçen ve Londra Olimpiyatları’nda elde ettiği başarının ardından ‘Güney Afrika’nın altın çocuğu’ olarak ünlenen Oscar Pistorius, kız arkadaşını öldürmesinin ardından başlatılan soruşturmada zor durumda. Polis, 26 yaşındaki atletin evinde yaptığı araştırmada, kanlı bir kriket sopası bulunduğunu açıkladı.

The Telegraph gazetesinin haberine göre, polis, genç atletin Sevgililer Günü sabahı kız arkadaşını vurmadan önce ona ilk olarak kriket sopasıyla saldırmış olabileceğine inanıyor.

Dedektifler, kanlı kriket sopasının bulunmasının ardından iki yeni teoriye odaklanmış durumda. Bunlardan ilki, sopanın, 29 yaşındaki model Steenkamp’ın saklanmak için kaçtığı banyonun kapısındaki camı kırmak için kullanılmış olabileceği. İkinci teori ise Steenkamp, kendisini savunmak için sopayı Pistorius’a karşı kullandı.



Deliller 'öldürdü' diyor



Güney Afrika’nın City Press gazetesinde yer alan bilgilere göre, Pistorius’un yatak odasında bir mermi kovanı bulundu. Polis, buradan yola çıkarak, Pistorius’un sevgilisini kovalamaya başladığını, yatak odasından kaçan genç kadının banyoya saklandığını düşünüyor. Kriket sopasıyla veya başka bir şekilde banyo kapısının camını kıran Pistorius, ardından üç el daha ateş ederek kız arkadaşını öldürdü.

Gazete, soruşturmaya yakın üç kaynaktan aldığı bilgiye göre, polisin elinde ‘Pistorius’un cinayet işlediğini gösteren çok ciddi deliller bulunduğunu’ ifade etti. Steenkamp’a yapılan otopside de, başından, elinden, kolundan ve kalçasından vurulduğu, aynı zamanda kafatasında çatlak olduğu tespit edildi.

Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, “Kriket sopası üzerinde çok fazla kan vardı. Adli tıp analizleri kanın kime ait olduğunu gösterecek” dedi.

Ailesi harekete geçti



Pistorius’un ailesi, Güney Afrika’yı ve dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını şoke eden cinayetin ardından, polisin elinde oğullarını suçlu gösterecek yeterli delil olmadığını öne sürmüş ve genç atleti savunmak için kampanya başlatmıştı. Ancak ele geçirilen en son deliller, ailenin çabalarını suya düşürebilir.

Pistorius babası Henke, Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, 'Oğullarının Steenkamp’ı hırsız zannederek yanlışlıkla vurduğuna yüzde 100 emin olduklarını’ söyledi. Henke Pirtorius, ailece ‘tek kalp ve ruh’ olduklarını ve oğullarına yardım etmek için her şeyi yapacaklarını belirtti. Ailesi, Pistorius’un geride kalan üç günde büyük bir şok içinde olduğunu da ifade etti.



Cinayetten sonra arkadaşını aradı



Pistorius’un yakın bir arkadaşı, genç atletin sevgilisini vurduktan dakikalar sonra kendisini aradığını anlattı.

Sunday People gazetesine konuşan Justin Divaris, “Oscar beni sabah saat 03.55’te aradı ve Reeva’nın vurulduğunu söyledi. Ona, ‘Ne diyorsun? Seni anlamıyorum’ dedim. Ardından tekrar ederek, ‘Çok korkunç bir kaza oldu. Reeva’yı vurdum’ dedi” ifadesini kullandı.

Divaris, “Ardından komşusu telefonu aldı ve bana bunun doğru olduğunu, Oscar’ın evine gelmemi söyledi. Büyük bir şok geçirdim. Komşusuna ‘Reeva iyi mi’ diye ve silahın yanlışlıkla mı ateşlendiğini sordum. O da, ‘Hayır, o iyi değil. Buraya gelmen lazım” dedi.



Ailesine telefon açtı



City Press’in haberine göre, Pistorius sabah saat 03.20’de babasını ve kız kardeşini aradı ve evine gelmelerini istedi.

İkisi eve geldiğinde, Pistorius kız arkadaşının cesedini üst kattan aşağı indiriyordu. Gazete, Steenkamp’ın kollarının ve başının ‘kontrolsüzce sallandığını’ belirtti.

Pistourius’un kız kardeşi Aimee, polise verdiği ilk ifade de, geçmişte FHM dergisine kapak olan Steenkamp’ın ‘hırsız zannedildiği için vurulduğunu’ söyledi. Steenkamp’ın güvenlik görevlileri ve komşuları geldiğinde hala nefes aldığı, Pistorius’un suni teneffüs yaptığı ancak başarılı olamadığı ifade edildi. Olay yerine polis ve ilk yardım ulaştığında ise genç kadın ölmüştü.

Kefaletle serbest kalmayı uman Pistorius’un, en son gelişmelerle iyice zor duruma düşmesi kaçınılmaz görünüyor.

Cinayete kurban giden Steenkamp, Salı günü toprağa verilmek üzere Güney Afrika'nın Port Elizabeth kentine getirildi. Steenkamp'in naşı, basına ve halka kapalı özel bir cenaze töreniyle yakılacak.