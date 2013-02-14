Ünlü sporcu kız arkadaşını öldürdü

Güney Afrikalı ampüte atlet Oscar Pistorius'un sevgilisini silahla vurarak öldürdü.

Reuters haber ajansının Johannesburg’dan yayın yapan Talk Radio 702’dan aktardığına göre, olay Pistorius’un Pretoria’daki evinde yaşandı. Ünlü atletin kız arkadaşını kafasından ve kolundan vurarak öldürdüğü belirtildi.

Haberde Pistorius’un kadını “hırsız zannederek yanlışlıkla vurmuş olabileceği” ifade edildi.

ENCA TV kanalı Pistorius'un evinde 9 milimetrelik bir silah ele geçiriliğini bildirdi.

Polis sözcüsü Reuters’a yaptığı açıklamada kimliği açıklanmayan kadının evde ölü bulunduğunu söyledi ancak detay vermedi.

İki bacağında da kaval kemiği olmadan dünyaya gelen Pistorius özel bir çift takma bacak yardımıyla koşuyor. Pistorius geçen yıl Londra’da hem Olimpiyatlar’da hem de Paralimpik Olimpiyatları’nda yarışarak bu alanda bir ilk oldu.

Pistorius, Olimpiyatlar’da 400 metrede yarı finale kadar yükseldi.