T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Pink Floyd: Bu son albüm

Önümüzdeki ay 'The Endless River' adlı yeni albümlerini yayınlayacak olan Pink Floyd grubu, bunun son çalışmaları olduğunu duyurdu

09 Ekim 2014 23:35

50 yıllık efsane grup Pink Floyd, 'The Endless River' adlı yeni albümlerini önümüzdeki ay yayınlayacak. Ancak grup üyeleri bunun son çalışmaları olduğunu duyurdu.

Gruptan Nick Mason ve David Gilmour, yeni Pink Floyd albümü hakkında BBC televizyonuna verdiği söyleşide, "Kasım ayında yayınlanacak çalışmanın son albümleri olduğunu" söyledi. Her iki grup üyesi de "The Endless River" albümünden sonra grubun yeni bir şarkı yayınlamayacağını belirtirken, Gilmour, "Bu bizden duyacağınız son şey" dedi.

Muhabirin "Yayınlanmayı bekleyen başka şarkılarınız da var mı?" sorusuna "Hayır" diye cevap veren Gilmour, 2008 yılında hayatını kaybeden Rick Wright ile yaptıkları bazı deneme kayıtlarını yeni bir solo albüm olarak yayımlayabileceğini şu sözlerle ifade etti: 

"İleride yayınlamayı planladığım solo albümüme Rick'in çaldığı sololara da yer vereceğim ama bu bir Pink Floyd albümü olmayacak."

Grubun 10 Kasım'da çıkması planlanan yeni albümünde "Talkin' Hawking" adlı bir şarkı da bulunuyor. Bu şarkının bir kısmına ünlü fizikçi Stephen Hawking de eşlik ediyor.

 

ETİKETLER

pink floydson albumthe endless riverdavid gilmourrick wrightnick mason

İlgili Haberler

Pink Floyd Eylül'de yeniden doğacak

Rock tarihinin en önemli gruplarından Pink Floyd, eylül ayından başlayarak kapsamlı bir albüm serisi yayınlayacak

Pink Floyd 20 yıl sonra dönüyor!

Grubun diğer bir kurucu üyesi olan Roger Waters’ın yeni albümde yer almayacağı da son gelen bilgiler arasında

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24