Pink Floyd: Bu son albüm

50 yıllık efsane grup Pink Floyd, 'The Endless River' adlı yeni albümlerini önümüzdeki ay yayınlayacak. Ancak grup üyeleri bunun son çalışmaları olduğunu duyurdu.

Gruptan Nick Mason ve David Gilmour, yeni Pink Floyd albümü hakkında BBC televizyonuna verdiği söyleşide, "Kasım ayında yayınlanacak çalışmanın son albümleri olduğunu" söyledi. Her iki grup üyesi de "The Endless River" albümünden sonra grubun yeni bir şarkı yayınlamayacağını belirtirken, Gilmour, "Bu bizden duyacağınız son şey" dedi.

Muhabirin "Yayınlanmayı bekleyen başka şarkılarınız da var mı?" sorusuna "Hayır" diye cevap veren Gilmour, 2008 yılında hayatını kaybeden Rick Wright ile yaptıkları bazı deneme kayıtlarını yeni bir solo albüm olarak yayımlayabileceğini şu sözlerle ifade etti:

"İleride yayınlamayı planladığım solo albümüme Rick'in çaldığı sololara da yer vereceğim ama bu bir Pink Floyd albümü olmayacak."

Grubun 10 Kasım'da çıkması planlanan yeni albümünde "Talkin' Hawking" adlı bir şarkı da bulunuyor. Bu şarkının bir kısmına ünlü fizikçi Stephen Hawking de eşlik ediyor.