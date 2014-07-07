Pink Floyd 20 yıl sonra dönüyor!

Pink Floyd grubunun gitaristi ve vokali David Gilmour’un eşi Polly Samson, Cumartesi günü Twitter hesabından Pink Floyd’un yeni bir albüm hazırlığı içinde olduğunu duyurarak Pink Floyd hayranlarını şaşırttı. Gilmour’un temsilcisi de haberi doğruladı.



Samson, Twitter’a “Ekim ayında “The Endless River” adlı Pink Floyd albümü çıkacak. Rick Wright’ın 1994 yılındaki bestelerine dayanıyor ve çok güzeller” yazdı.

The Division Bell adlı albümlerinin 20. yılını geçtiğimiz 1 Temmuz’da kutlayan grubun yeni bestelerinin de son albümleriyle bağlantılı olacağı düşünülüyor. The Division Bell’in kayıtları sırasında bestelenen ama albümde kullanılmayan birçok parça olduğu biliniyor.

Grubun diğer bir kurucu üyesi olan Roger Waters’ın yeni albümde yer almayacağı da son gelen bilgiler arasında. Waters, 1983 yılında yayınlanan The Final Cut adlı albümden sonra gruptan ayrılmıştı.

Pink Floyd’un klavyecisi ve kurucu üyesi olan Wright 2008 yılında kanser yüzünden hayatını kaybetmişti.