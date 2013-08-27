Pınar Selek için kırmızı bülten talebi

Mısır Çarşısı’nda meydana gelen patlamayla ilgili 2 kez aldığı beraat kararı Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozulan sosyolog Pınar Selek’in davası 24 Ocak’ta karara bağlandı.

Mahkeme yaptığı 3. yargılama sonucunda Selek’i ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

9 Temmuz 1998 tarihinde Mısır Çarşısında gerçekleşen eylemde 7 kişinin öldüğünü ve 127 kişinin yaralandığını belirten mahkeme, “Sanıklara atılı eylemin devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya, ülke birliğini bozmaya yönelik olarak vahamet arz edici nitelikteki silahlı eyleme katıldıklarını" belirtti.

Selek’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme Selek hakkında tutuklanması için yakalama kararı da çıkardı. Mahkeme, bu kararı oy çokluğuyla aldı. Mahkeme Başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu karara muhalefet şerhi koydu.

Mahkemenin yakalama kararını gönderdiği Adalet Bakanlığı, Selek’in yurtdışında olduğuna dair mahkemeye yazı gönderdi. Bunun üzerine davaya bakan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Selek hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı’na yazı gönderdi.

Başkan karara muhalefet etti

Mahkeme Başkanı, mahkemenin kırmızı bülten çıkarılması talebine de muhalefet etti. Adalet Bakanlığı, Selek’e kırmızı bülten çıkarılması için işlemleri başlattı. Öte yandan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı geçtiğimiz günlerde temyiz incelemesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

'Pınar Selek için kırmızı bülten çıkarıldığı bilgisi yanlış'

Pınar Selek'in avukatı Akın Atalay, Pınar Selek için kırmızı bülten çıkarıldığı bilgisinin yanlış olduğunu, bu kararın ancak İnterpol tarafından verilebileceğini Twitter hesabından duyurdu. Avukat Atalay şunları yazdı:

"Pınar Selek için kırmızı bülten çıkarıldığı bilgisi yanlıştır. Kırmızı bülten çıkarılmasına sadece İnterpol Gen. Sek'liği karar verebilir.12. Ağ. Cz. Mahk'nin kırmızı bülten talebi önce Ad.Bak'na, oradan Em. Gen. Md'ne, oradan da İnterpol Gen.Sek'liğine gidecek. İnterpol Gen.Sek'liği talebi ve dosyayı inceleyecek, uygun görürse kırmızı bülten çıkaracak ya da talebi reddedecek. İnterpol daha önce, tesadüf bu ya yine aynı mahkemenin B.Dalan, T.Çömez, G.Yaver için yaptığı kırmızı bülten başvurusunu iki kez reddetti. Red gerekçesi, davanın genel hatları ile siyasi bir yönünün olması ve davanın içeriğinin İnterpol Anayasası 3. Maddesine uymamasıydı. Pınar Selek davası İnterpol'ün merkezi Fransa'da iyi bilinen ve izlenen davadır. 12. Ağ.Cz.Mahk'nin İnterpol nezdindeki başarısı da ortada.."

Davada bugüne kadar neler oldu?

İlk beraat kararı 8 Haziran 2006 tarihinde verildi. O zaman da başkanlığını yaptığı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu’nun heyette Necat Ede ve Selda Kutluata yer aldı. Mısır Çarşısı’nda meydana gelen patlamaya bombanın mı yoksa LPG’nin mi neden olduğunun kesin tespiti yapılamadığı gerekçesiyle Pınar Selek beraat etmişti.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise, bomba olduğu görüşüyle kararı bozmuştu. Yine Yılmazabdurrahmanoğlu’nun başkanlığını yaptığı heyette bu sefer bir değişiklik oldu. Ataması yapılan Necat Ede’nin yerine Mehmet Karababa atandı.

Bu heyet ile yapılan yargılamada yine patlamanın nedeninin belirlenemediği görüşünü tekrarlayan mahkeme, 23 Mayıs 2008 tarihinde Selek’in yine beraatına karar vermişti. Yargıtay ise Selek için “Müebbet hapis istemiyle yeniden yargılansın" demişti.

Pınar Selek’in avukatlarının talebi üzerine Yargıtay Başsavcılığı bu karara itiraz etmişti. Bu itiraz üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından incelenmiş ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin kararı onaylanmıştı. Bunun üzerine dosyaya yeniden bakan mahkeme, 9 Şubat 2011’de, Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk hakkında daha önce 2 kez verilen beraat yönündeki kararında direnilmesine hükmetmişti. Bu heyette mahkeme başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu, ile üye hakimler Mehmet Karababa ve Mehmet Erdoğan yer aldı.

'Direnme' kararından vazgeçildi

22 Kasım’da görülen duruşmada sağlık sorunları nedeniyle başkan Yılmazabdurahmanoğlu katılmadı. Mahkemeye yeni atanan Hakim Mehmet Hamzaçebi’nin başkanlık ettiği heyette Mehmet Erdoğan ve Vedat Dalda yer aldı. Bu heyet 22 Kasım 2012’de görülen duruşmada beraat kararından direnilmesine ilişkin kararı usule aykırı bulunarak oy birliği ime kaldırdı ve Selek’in yeniden yargılanmasına hükmetti.

Pınar Selek'in avukatı Akın Atalay'ın 'Bir Hukuk Garabetinin Öyküsü: A’dan Z’ye Pınar Selek davası' yazısı için tıklayınız