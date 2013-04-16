Pınar Selek sempozyumu 20 Nisan'da

Hâlâ Tanığız Platformu, Mısır Çarşısı Davası'nda beraat etmesine rağmen Yargıtay'ın bozma kararının ardından müebbet hapse mahkûm edilen sosyolog Pınar Selek için 20 Nisan'da bir sempozyum düzenleyecek.

Sosyolog Pınar Selek için 20 Nisan 2013 Cumartesi günü Cezayir Toplantı Salonu'nda bütün gün sürecek bir sempozyum yapılacak.

Akademiz, yargı ve basından birçok ismin katılacağı sempozyumda Strasbourg Üniversitesi Rektör Yardımcısı ile yurt dışından dava sürecini izleyen avukat ve insan hakları gözlemcisi iki kişi de katılacak.

Prof. Dr. Samim Akgönül de çeviri ve konferans katılımcısı olarak destek verecek.

Hâlâ Tanığız Platformu'nun düzenlediği sempozyuma Prof. Dr. Zeynep Direk, Prof. Dr. Neşe Özgen, , Avukat Filiz Kerestecioğlu, Avukat Tora Pekin, Avukat Martin Pradel, Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Oral Çalışlar, Milliyet Gazetesi Ombudsmanı Belma Akçura, Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu da katılacak.