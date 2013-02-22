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Prof. Baskın Oran'a Pınar Selek davası için sürpriz mektup

Prof. Dr. Oran, Mısır Çarşısı patlamasına ilişkin eline bir mektup ulaştığını ve mektupta patlamanın tüp gazdan kaynaklandığının yazıldığını söyledi

22 Şubat 2013 02:18

Prof. Dr. Baskın Oran, Sosyolog Pınar Selek'in yargılandığı Mısır Çarşısı patlamasına ilişkin dava hakkında  kendisine bir mektup gönderildiğini açıkladı. Mektubun kaynağının güvenilir olduğunu söyleyen Prof. Oran, mektupta patlamadan sonra  inceleme yapmış birinin görüşlerinin yer aldığını belirtti. Oran mektupta, olayın gaz tüpünün patlamasından kaynaklandığının söylendiğini vurguladı.

CNN Türk'te yayınlanan Aykırı Sorular programında Enver Aysever'e konuk olan Prof. Oran Mısır Çarşısı patlamasıyla ilgili özetle şunları dedi:

"Mısır çarşısı patlamasıyla ilgili elime  bir mektup ulaştı. Kim olduğu önemli değil, mektupta isim var, kaynağı sağlam. Fakat bunlar bir yana ne söylediği önemli olan ben o mektuptaki bilgileri  teyit ettim.

Mektup şunu söylüyor; 'Bu patlamada inceleme yapan biriyle tanıştım. İnceledik orada en ufak bir bomba emaresi yoktu, patlama tüp patlamasından kaynaklıydı. Ama bunu millete açıklamadılar, üstünü kapattılar. Çünkü o büfenin sahibi Antepli'ydi ve o dönemin  Tarım Bakanı olan kişiyle hemşehriydiler ve yakın irtibatlıydılar. Tüp olduğunun anlaşılması halinde büfe trilyonlarca ceza ödemek zorunda kalacaktı, bu bakanın araya girmesiyle  dava böyle ilerledi'

Ben bu mektupta sözü edilen büfenin sahibi kişiyi ve bakanı internetten inceledim ve Gaziantepli arkadaşlarımdan sordum, bu şahıs Antep'in Oğuzeli kasabasından. Aynı zamanda Bakan ve büfenin sahipleri arasında akrabalılık ilişkisi de var. Yine aynı dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün üst düzey sorumlularından biri de aynı kasabadan Oğuzelili.

Ben bu mektubun arkasından o günün gazetelerini inceledim. Büfenin sahipleri şunu söylüyor; " Biz diyoruz ki buraya bomba konuldu, bazı gazeteler bizi katil ilan etti ama erken konuşuyorlar. Henüz kesinleşen bir şey yok.  Bizim bir iddiamız var; patlamadan on dakika önce çocuklar burada bir paket bulmuş üstünde büsküvi varmış" diyor.

İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu  verdiği ifade de şunu diyor; Şuana kadar uzmanların şifahen verdiği bilgiye göre her hangi bir bomba konusunda bulgu yok. Üzerinde yoğunlaşılan şey gaz kaçağından dolayı  yoğunlaşan gazın patlaması neticesi bu infilakın meydana geldiği yolundadır.

Yine Hürriyet gazetesinde yer alan bir haberde de İstanbul Büyükşehir  İtfaiye Daire Başkanı Sabri Yalım,  16 Ekim  1997'deki denetimde LPG tüpü bulunan büfenin  LBG'yi kaldırılması ve yangın tüpü bulundurması için uyarıldığını ve 1 milyar 140 milyon ceza kesildiğini açıklıyor.

Bunları sizlerin dikkatine sunmamdaki amaç bu üçgen arasındaki hemşerilik ve akrabalık sonucu olayın Pınar Selek'e yıkıldığı değil. Onlar arasındaki görüşmelere incelendi mi bilmiyorum? Ben ne gazeteci, ne avukat  ne de savcıyım. Fakat Kürt sorunu araştırmak nedeniyle o anda tutuklu olan ve Filistin askısı sonucu omuzu çıkmış  bir kadından söz ediyoruz. Ve bu kadın üç beraatten sonra müebbete çarptırılıyor.  

Ben kimsenin ismini vermedim. Sadece  kamuoyuna mal olmuş ve müebbet verilmiş bu kadar önemli bir dava da en ufak bir kuşkunun giderilmesi savcının, mahkemenin görevidir."

 

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