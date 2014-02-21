Pınar Selek hakkındaki Kırmızı Bülten kaldırıldı

Interpol, sosyolog Pınar Selek hakkındaki uluslararası arama emrini kaldırdı. Kırmızı Bülten’in geri çekilmesiyle birlikte, 1998 yılında yedi kişinin ölümüyle sonuçlanan Mısır Çarşısı’ndaki patlamadan sorumlu tutularak Ocak 2013′te ağırlaştrılmış hapis cezasına çarptırılan Selek’in Fransa’dan iadesi imkansız hale gldi.

Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, iktidardaki Sosyalist Parti (PS) milletvekili Philippe Bies, perşembe günü yaptığı açıklamada İnterpol’ün Pınar Selek hakkındaki Kırmızı Bültenle arama emrini kaldırdığını söyledi.

Alsace bölgesi gazetesi DNA’ya göre bu yıllık karar, Türkiye’nin tutuklama isteminin İnterpol tarafından yayınlanmasının iptali anlamına geliyor. Kararın İnterpol dosyaları kontrol komisyonu tarafından iptal edildiği bildirildi.

Gazete, “Eğer Kırmızı Bülten yoksa, Pınar Selek’in yıllardan beridir siyasi sığınmacı olarak yaşadığı Fransa’da tutuklanmaktan artık korkması gerekmiyor” dedi.

Selek, kendisini himayesi altına alan Strasbourg Üniversitesi’nde araştırmalarını sürdürüyor. Selek, 7 Mart günü üniversite sarayında tezini sunacak.