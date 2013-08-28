Pınar Selek: Hakkımdaki kırmızı bülten talebine rağmen direniyorum



Mısır Çarşısı’nda meydana gelen patlamayla ilgili 2 kez aldığı beraat kararı Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozulan Sosyolog Pınar Selek’in davası 24 Ocak’ta karara bağlandı. Mahkeme yaptığı 3. yargılama sonucunda Selek’i ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. 9 Temmuz 1998 tarihinde Mısır Çarşısında gerçekleşen eylemde 7 kişinin öldüğünü ve 127 kişinin yaralandığını belirten mahkeme, “Sanıklara atılı eylemin devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya, ülke birliğini bozmaya yönelik olarak vahamet arz edici nitelikteki silahlı eyleme katıldıklarını" belirtti. Selek’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme Selek hakkında tutuklanması için yakalama kararı da çıkardı. Mahkeme, bu kararı oy çokluğuyla aldı. Mahkeme Başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu karara muhalefet şerhi koydu.

Halen Strasbourg Üniversitesi’nde doktorasına devam eden sosyolog ve yazar Pınar Selek, hakkında kırmızı bülten çıkarılmasıyla ilgili olarak şu yorumu yaptı: “Direniyorum.”

Selek şöyle konuştu: “Avukatlarım hukuki mücadeleyi veriyorlar. Ben ise, üretmeye devam edeceğim. Az sonra bir toplantıda ‘sosyal hareketlerin repertuarı’ hakkında bir konuşma yapacağım mesela. Ben kendim olmaya devam ediyorum, ‘direniyorum’ bundan başka sözüm yok.”