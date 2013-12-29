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Pınar Selek için Fransa’dan iade talebi

Kırmızı bülten çıkarılan Selek için Adalet Bakanlığı, Fransa'dan iade talebinde bulundu

29 Aralık 2013 17:26

Adalet Bakanlığı, Mısır Çarşısı patlamasıyla ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanık Pınar Selek için Fransa'ya iade başvurusu yaptı.

Mısır Çarşısı'nda meydana gelen patlamayla ilgili 2 kez aldığı beraat kararı Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozulan Pınar Selek'in davası 24 Ocak'ta karara bağlandı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi yaptığı 3. yargılama sonucunda Selek'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

9 Temmuz 1998 tarihinde Mısır Çarşısı’nda gerçekleşen eylemde 7 kişinin öldüğünü ve 127 kişinin yaralandığını belirten mahkeme, "Sanıklara atılı eylemin devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya, ülke birliğini bozmaya yönelik olarak vahamet arz edici nitelikteki silahlı eyleme katıldıklarını." belirtti. Selek hakkında tutuklanması için yakalama kararı da çıkaran mahkemenin bu kararına Mahkeme Başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu muhalefet etti.

Mahkemenin yakalama kararını gönderdiği Adalet Bakanlığı, Selek'in yurtdışında olduğuna dair mahkemeye yazı gönderdi. Bunun üzerine davaya bakan mahkeme, Selek hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını istedi. Kırmızı bülten çıkarılan Selek için Adalet Bakanlığı, Fransa'dan iade talebinde bulundu.

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