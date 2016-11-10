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Spor

PFDK'nın Muharrem Usta ve Levent Nazifoğlu hakkındaki kararı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Disiplin Kurulu kararları açıklandı

10 Kasım 2016 19:36

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Disiplin Kurulu Beşiktaş maçının sürdüğü sırada sosyal medyadaki paylaşımlarıyla maçın hakemi Mete Kalkavan’ı eleştiren Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile basında verdiği demeçlerde kullandığı ifadeler nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu hakkında kararını verdi. PFDK, Galatasaray Yöneticisi Levent Nazifoğlu  ve Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya cezaya gerek görmedi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.11.2016 tarih ve 26 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. yöneticisi LEVENT NAZİFOĞLU hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

TRABZONSPOR A.Ş. başkanı MUHARREM USTA hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir.

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