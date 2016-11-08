Galatasaray ve Trabzonspor'un yöneticileri PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta ile Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Muharrem Usta'nın Beşiktaş-Trabzonspor maçı esnasında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi. Usta, "Trabzonspor olarak bir matadorun, ızdırap çektire çektire bir takımın emeğini nasıl bitirdiğini gördük. Türkiye'de buna çok şahit olduk. Bu ne ilk ne de son. 5 metre mesafeden yapılan müdahale sonrası Yusuf'u saha dışına almak, ona bunu yapanı sahada tutmak, penaltılar, insanın isyan edesi geliyor. Adalet sağlamak bu kadar zor mu?" ifadelerini kullanmıştı.

Levent Nazifoğlu'nun ise basında yer alan açıklamalarından dolayı disiplin kuruluna gönderildiği kaydedildi.

Hukuk müşavirliğinin Beşiktaş, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Kayserispor'u da çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ye sevk ettiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, TFF 1. Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu'nun teknik direktörü Yusuf Şimşek'in Manisaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi, Adana Demirspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu'nun da Eskişehirspor maçı sonrası basın toplantısında sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ye gönderildiği belirtildi.