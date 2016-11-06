Trabzonspor Başkanı'ndan Beşiktaş maçının hakemine: İnsanların yüzüne nasıl bakacaksın?

Beşiktaş-Trabzonspor karşısında 2-1'lik bir galibiyet alırken maçın hakemi Mete Kalkavan'ın verdiği kararlara bordo mavililerden büyük tepki geldi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, maçın devam ettiği sırada sert ifadeler içeren tweetler atarken, maçın ardından çıktığı canlı yayında da Mete Kalkavan’ı eleştirmeyi sürdürdü. Usta, "5 metre mesafeden yapılan müdahale sonrası Yusuf'u saha dışına almak, ona bunu yapanı sahada tutmak, penaltılar, insanın isyan edesi geliyor. Adalet sağlamak bu kadar zor mu?" dedi.

Usta, Twitter hesabından attığı tweetlerde, "Milyonların ahını alarak mı yaşayacaksın, sokağa çıkacaksın. Çoluk çocuğuna bırakacağın bu mirasla nasıl insanların yüzüne bakacaksın? Yusuf saha dışında, ona kırmızılık hareketi yapan sahada, öyle mi!.. Mademki sahada tiyatro oynanacak, Yusuf'ların ne işi var burada? Bu işe kim dur diyecek! YETER" diye yazdı.

Muharrem Usta'nın bu tweetleri büyük yankı yaratırken, binlerce retweet ve beğeni aldı.

"Bir matador, ızdırap çektirerek emeğimizi bitirdi"

Muharrem Usta canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel bir atmosfer, hem Trabzonspor hem Beşiktaş seyircisi hem de futbolseverler güzel bir maç izlediler. Fakat bu güzellikleri neden bozuyoruz? Güzelliği neden tam kalbinden hançerliyoruz, bunu anlamak çok zor. Burayı bir anda arena düşünün, Türkiye'de statlara arena ismi konuluyor ama doğru olduğunu düşünmüyorum. Arena bize İspanya'yı hatırlatıyor. Arena'da matador vardır, hedef seçtiğini ızdırap çektire çektire bitirir. Hedef koyduğu canlılar da matadoru bitirebilir. Trabzonspor olarak bir matadorun, ızdırap çektire çektire bir takımın emeğini nasıl bitirdiğini gördük. Türkiye'de buna çok şahit olduk. Bu ne ilk ne de son. 5 metre mesafeden yapılan müdahale sonrası Yusuf'u saha dışına almak, ona bunu yapanı sahada tutmak, penaltılar, insanın isyan edesi geliyor. Adalet sağlamak bu kadar zor mu?."

"Yetmez mi bunlar? bu bir tiyatro"



Geçen sezon 4 futbolcularının kırmızı kart gördüğü Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel'den örnek veren Muharrem Usta, şöyle devam etti:

"Hepinizin tahmin edeceği gibi biri vardı Türkiye'de başımıza bela olan, ben onun karısına ve kızına çok üzüldüm, sokağa çıkamayacak hale geldiler. Çocuğu sınıfına gidemedi. Eşi mobbing yüzünden işinden ayrıldı. Karısına ve kızına kendi eşim kadar üzüldüm. Onlara mesaj gönderdim "Sizin için yapacağım varsa arkanızdayım?" dedim. Yetmez mi bunlar, insanlar karılarını, çocuklarını toplum içine çıkmayacak hale nasıl getiriyorlar? Bu bir tiyatro, yine bir tiyatroyu izledik. Ne Beşiktaş'ın buna ihtiyacı vardı ne de Trabzonspor gibi bir kulübün böyle bir muameleye tabi tutulmasına gerek vardı."