Trabzonspor'un yeni başkanı Muharrem Usta oldu

Trabzonspor'un 50. yılında görevde olacak yeni başkanı, Muharrem Usta oldu. Usta, mevcut başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve Celil Hekimoğlu'nun aday olduğu kongrede kullanılan oyların 3061 tanesini aldı.

Son 2 sandığa önde giren Celil Hekimoğlu ise 3049 oy alarak, 12 farkla seçimi kaybetti. Seçimi son sırada tamamlayan eski Bşkan Hacıosmanoğlu'nun sayım sırasında büyük üzüntü yaşadığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Muharrem Usta kimdir?

Muharrem Usta 1965 Trabzon doğumludur. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni mezunu olan Usta, 1992 yılında Kulak Burun Boğaz uzmanı oldu. Usta, evli ve üç çocuk babasıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı olarak bilinen Usta, Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Takımın başına Lucescu’yu getireceğini söyleyen Muharrem Usta, 50. yılda şampiyonluk vaadinde bulundu. İade-i itibar söylemiyle başkanlığa ikinci aday olan Usta, vizyoner imajı ve projeleriyle iyi bir destek yakaladı. Mircea Lucescu ile anlaştığını söylemesi heyecan yaratan Usta, basketbol şubesindeki başarıda büyük pay sahibi olması sebebiyle Trabzonspor camiasının güvenini kazanmıştı. Ekonomik başarının sportif başarıyla sağlanabileceğini söyleyen Usta’nın en büyük projesi 50. yılda şampiyonluk.

Projeleri

- 50.yılda şampiyonluk

- Kartal’da Trabzonspor tesisleri

- HES Projesi

- İstanbul tesisleri

- Akyazı’ya isim sponsoru

Yönetim listesi

- Ahmet Çubukçu

- Nevzat Aydın

- Önder Bülbüloğlu

- Zeki Öztürk

- Gençağa Meriç

- Suat Şen

- Orhan İlarslan

- Coşkun Bülbül

- Prof. Dr. İsmail Yüksek

- Ali Rıza Egemen

- Gökhan Saral

- Prof. Dr. Asım Ören

- Mehmet Yiğit Alp

- Emre Aksoy

- Okan Alemdaroğlu

- Tuncay Bekiroğlu

- Özer Bayraktar

- Yiğit Oğuz Duman

- Adem Beder

- Fatih Vardaroğlu

- Erhan Çimşir