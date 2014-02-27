PFDK'dan Fenerbahçe'ye 1 maç seyircisiz oynama cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Sanıca Boru Elazığspor – Fenerbahçe maçında taraftarın kötü tezahüratı nedeniyle Fenerbahçe’ye bir maç seyircisiz oynama cezası verdi. PFDK aynı maçta Crıstian Baroni'nin, Elazığspor’lu Onur Ayık’a yaptığı müdahale nedeniyle 2 maç müsabakalardan men edilmesine karar verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş derbisinin ardından taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo’ya ceza vermedi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 14 maç ile ilgili almış olduğu kararlar şöyle:

1- Sanıca Boru Elazığspor Kulübünün, 24.02.2014 tarihinde oynanan Sanıca Boru Elazığspor - Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 150.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Fenerbahçe A.Ş.'nin, 24.02.2014 tarihinde oynanan Sanıca Boru Elazığspor - Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe A.Ş. sporcusu Cristian Mark Junıo Nascımento Olıverıa Baroni'nin, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Galatasaray A.Ş.'nin, 22.02.2014 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş. sporcusu Felipe Melo De Carvalho hakkında, taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, (oyçokluğu)

4- Gaziantepspor Kulübünün, 22.02.2014 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor, Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Gençlerbirliği Spor Kulübü hakkında, 23.02.2014 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Torku Konyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, saha olayı nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

6- Torku Konyaspor Kulübünün, 23.02.2014 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Torku Konyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

7- Kasımpaşa A.Ş. hakkında, 23.02.2014 tarihinde oynanan Kasımpaşa A.Ş. - Sivasspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, saha olayı nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

8- Sivasspor Kulübü sporcusu Manuel Mrouan Da Costa Trındade'nin, 23.02.2014 tarihinde oynanan Kasımpaşa A.Ş. - Sivasspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, ihraç sonrası ve sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 6 resmi müsabakadan men ve 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

9- Kayseri Erciyesspor Kulübünün, 22.02.2014 tarihinde oynanan Kayseri Erciyesspor - Kardemir Karabükspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 40.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

10- Eskişehirspor Kulübünün, 23.02.2014 tarihinde oynanan Medıcal Park Antalyaspor - Eskişehirspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

11- Adanaspor A.Ş.'nin, 23.02.2014 tarihinde oynanan Adanaspor A.Ş. - Tekden Denizlispor PTT 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 52.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

12- Boluspor Kulübünün, 22.02.2014 tarihinde oynanan Ankaraspor A.Ş. - Boluspor PTT 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

13- Karşıyaka Spor Kulübünün, 23.02.2014 tarihinde oynanan Karşıyaka - İstanbul BBSK, PTT 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 52.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Karşıyaka Spor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 6.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle Karşıyaka Spor Kulübünün, toplam 58.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

14- Samsunspor Kulübünün, 24.02.2014 tarihinde oynanan Samsunspor - 1461 Trabzon PTT 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Samsunspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 6.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle Samsunspor Kulübünün, toplam 19.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.