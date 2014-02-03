Elazığspor: Hakem hataları son bulmazsa ligden çekiliriz

Elazığspor, Spor Toto Süper lig boyunca pek çok maçta hakem hataları nedeniyle puan kaybettiklerini ve kendilerine düşmanlık yapıldığını öne sürdü.

Kardemir Karabükspor maçının hakemi Özgür Yankaya’nın taraflı karar verdiğini iddia eden Elazığspor Yönetim Kurulu, bu haksızlıklara son verilmemesi halinde ligden çekileceklerini açıkladı.

Elazığspor Yönetim Kurulu imzası ile yayımlanan açıklama şöyle:

"02.02.2014 Tarihinde oynadığımız Kardemir Karabük karşılaşmasında, maçın hakemi Özgür Yankaya'nın maç içerisinde karşılaşmanın sonucunu etkileyen taraflı kararlar vermesinden dolayı Elazığspor camiası olarak şiddetle kınıyoruz.

Maçın 63. dakikasında futbolcumuz Pape Habib Sow'a yapılmış olan faul sonunda futbolcumuz yerde acı içerisinde yatarken, sağlık görevlileri oyuna davet edilmiş olmasına rağmen rakip oyuncu Yiğit İncedemir'in insanlık dışı davranarak futbolcumuz Pape Habib Sow'u yerde sürükleyerek saha dışına fırlatması sonucu, futbolcumuz Pape Habib Sow'unda hissettiği acıyla göstermiş olduğu haklı tepkisinden dolayı gösterilen kırmızı kart ve rakip oyuncu Yiğit İncedemir'in yapmış olduğu insanlık dışı hareketi maçın hakemi Özgür Yankaya nın sarı kartla değerlendirmesi Türk futbol tarihine bir kara leke olarak yazılacaktır.

Ayrıca yine maç içerisinde rakip oyuncu Eneramo'nun sarı kartı varken futbolcumuz Bilica'ya yapmış olduğu ağır faule rağmen ikinci sarı karttan kırmızı kart vermemesi maçın hakeminin karşılaşmayı ne kadar taraflı yönettiğinin açık göstergesidir.

Haftalardır maruz kaldığımız hakem hataları ve bu tür haksızlıkları defalarca basın açıklamalarıyla duyurmamıza rağmen devam etmesi Elazığspor camiası olarak sabrımızı taşırmıştır ve hiçbir olumlu adımın atılmaması manidardır.

Doğu ve Güneydoğu bölgemizin temsilcisi olan Elazığspor, bu lige zenginlik ve değer katmasına rağmen bazı kesimler tarafından düşmanlık yapılıp, kalemi kırılmış zayıf halka olarak görülüyor ise bunun tepkisini Elazığspor camiası olarak dışarıda, takım olarak ise saha içinde en ağır şekilde göstereceğimizi belirtmek isteriz.

Ayrıca bu kirli oyun ve haksızlıklar son bulmadığı taktirde gerektiğinde yönetim kurulumuzca alacağımız karar sonucu onurlu ve şerefli bir duruş göstererek Elazığspor olarak ligden çekileceğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."